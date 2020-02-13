"Динамо" пропустило гол на последней минуте и потерпело 12-е поражение кряду

В самом начале матча на провокацию соперника повёлся Рейнис Лейниекс, который сбросил перчатки и ударил хоккеиста "Ак Барса" по лицу. За это нарушение Лейниекс получил удаление 5+10 и отправился в раздевалку.

Гости времени зря не теряли и использовали численное преимузество благодаря точному броску Эмиля Галимова. Ближе к концу первого периода рижане активизировались и это принесло свои плоды - гости заработали удаление, а Андрис Джериньш сумел восстановить равновесие в счёте.

Отметим также, что в первом периоде травму получил Нерюс Алишаускас, для которого, скорее всего, этот сезон закончился преждевременно.

Второй период прошёл без заброшенных шайб, а заключительный игровой отрезок долгое время проходил на равных. Правда, ближе к концу встречи гости перехватили инициативу и на последней минуте сумели вырвать победу - автором второй шайбы в ворота "Динамо" стал Дмитрий Воронков. В оставшееся время рижане не сумели отыграться и потерпели 12-е поражение подряд.

После сегодняшнего матча рижане с 34 очками занимают последнее, 12-е место в Западной конференции. "Ак Барс" имеет в своём активе 85 очков и возглавляет Восточную конференцию.

Следующие две игры "Динамо" проведёт в Риге. Команде Гирта Анкипанса предстоят поединки с московским "Динамо" (15.02) и "Автомобилистом" (17.02).