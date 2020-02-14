Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которых ждет удача в середине февраля 2020 года

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, представителей которых, по его прогнозу, ожидают позитивные перемены в середине февраля этого года. И кто же эти счастливчики?
Близнецы
По словам астролога, у Близнецов наступил период, когда им нужно уделить внимание своему хобби и заняться тем, к чему лежит душа. Это самое благоприятное время для развития своих возможностей.
"Вы будете проще принимать решения, а ваше настроение будет стабильнее и позитивнее, чем в последнее время.
Люди будут хотеть иметь с вами дело, поэтому вы без труда достигните целей", - уверяет Павел Глоба.
Рак
У Раков, по прогнозу астролога, наступает важное и ответственное время, и энергетика периода поможет им стать богаче и успешнее. Оптимизм будет литься через край, и середина февраля гарантирует представителям этого знака "хорошую энергетическую погоду".
"Не бойтесь совершать смелые поступки, предварительно их обдумав. Это принесет вам успех в будущем, к тому же надолго",
- обещает Павел Глоба.
Лев
Настоящее благословение звезд в середине февраля 2020 сойдет на Львов. Их ждет удача как в любви, так и в делах. Единственная рекомендация специалиста на это время - постарайтесь получше разбираться в людях в этот период, на подпускайте к себе новых знакомых, которые могут иметь на вас корыстные виды.
Дева
Идеальное время для удачи в любви, по словам Павлв Глобы, наступает у Дев. В личной сфере у них откроется шестое чувство. Эти люди будут понимать, что нужно их партнеру, а партнер удивительным образом будет гармонировать с их восприятием, поэтому середина февраля для Дев будет насыщена позитивными эмоциями, романтикой и уютом.