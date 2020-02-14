Датский суд примет решение по делу Кристине Мисане

В пятницу, 14 февраля, Окружной суд Дании примет решение по делу Кристине Мисане, выдачи которой требует Южно-Африканская Республика (ЮАР) по обвинению в похищении ребенка, сообщили агентству LETA близкие Мисане.
Как сообщалось, датский суд в прошлом месяце решил оставить Мисане под арестом.
Представители Мисане сообщили, что первоначально суд постановил женщину освободить, но прокуратура Дании немедленно предъявила встречный иск и "всеми возможными способами пытается добиться выдачи Мисане ЮАР".
В связи с этим Мисане 8 февраля начала голодовку с целью привлечь внимание к правам граждан ЕС.
Ранее прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание, находясь в датской тюрьме.
Галерея: Кристине Мисане
- Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь.
- Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины.
- Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.
- В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.