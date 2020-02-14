Датский суд примет решение по делу Кристине Мисане

Ранее прокуратура Дании сообщила представителям Мисане, что ее планируется выдать ЮАР, где ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет, 12 февраля, то есть за два дня до ожидаемого заседания датского окружного суда по вопросу об освобождении женщины на том основании, что она, возможно, уже отбыла свое наказание, находясь в датской тюрьме.