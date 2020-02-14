Пт, 14.02.2020
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Не работал интернет-банк Swedbank: в чем причина?

Банкомат Swedbank. Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire / LETA

В пятницу утром многие латвийцы обнаружили, что у них не работает Swedbank. Представитель  учреждения Янис Кропс сообщил, что утром действительно произошел сбой в работе системы. 

ФОТО: скриншот

"Сегодня утром наблюдаются нарушения в работе ряда услуг, некоторые клиенты могут столкнуться с проблемами при расчетах картой. В случае неотложных платежей Swedbank призывает использовать сеть банкоматов", - сказал Кропс. 

Также он сообщил, что не работает интернет-банк, если заходить с компьютера, а также частично нарушена работа мобильного приложения. 

По словам Кропса, технические неполадки связаны с центральным аппаратом передачи данных, подобные нарушения также зафиксированы в других странах.

По наблюдениям TVNET, по состоянию на 9:15, у некоторых пользователей интернет-банк начал работать. 

Тем временем Pasažieru vilciens информирует, что в связи в нарушениями в работе Swedbank, невозможно приобрести билеты посредством мобильного приложения Swedbank, а также расплатиться картой, приобретая билет у кондуктора в дизельных поездах. 

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