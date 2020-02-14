Не работал интернет-банк Swedbank: в чем причина?

В пятницу утром многие латвийцы обнаружили, что у них не работает Swedbank. Представитель учреждения Янис Кропс сообщил, что утром действительно произошел сбой в работе системы.
"Сегодня утром наблюдаются нарушения в работе ряда услуг, некоторые клиенты могут столкнуться с проблемами при расчетах картой. В случае неотложных платежей Swedbank призывает использовать сеть банкоматов", - сказал Кропс.
Также он сообщил, что не работает интернет-банк, если заходить с компьютера, а также частично нарушена работа мобильного приложения.
По словам Кропса, технические неполадки связаны с центральным аппаратом передачи данных, подобные нарушения также зафиксированы в других странах.
По наблюдениям TVNET, по состоянию на 9:15, у некоторых пользователей интернет-банк начал работать.
Тем временем Pasažieru vilciens информирует, что в связи в нарушениями в работе Swedbank, невозможно приобрести билеты посредством мобильного приложения Swedbank, а также расплатиться картой, приобретая билет у кондуктора в дизельных поездах.
Atvainojamies, šobrīd iespējami traucējumi norēķinos ar kartēm un internetbankā. Aicinām izmantot mobilo lietotni un Swedbank bankomātu tīklu. Kolēģi strādā pie risinājuma, ziņosim, tiklīdz atkal viss būs ierastajā kārtībā. pic.twitter.com/xOceSCmrzO— Swedbank (@SwedbankLatvia) February 14, 2020