Не работал интернет-банк Swedbank: в чем причина?

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"Сегодня утром наблюдаются нарушения в работе ряда услуг, некоторые клиенты могут столкнуться с проблемами при расчетах картой. В случае неотложных платежей Swedbank призывает использовать сеть банкоматов", - сказал Кропс.

Также он сообщил, что не работает интернет-банк, если заходить с компьютера, а также частично нарушена работа мобильного приложения.

По словам Кропса, технические неполадки связаны с центральным аппаратом передачи данных, подобные нарушения также зафиксированы в других странах.

По наблюдениям TVNET, по состоянию на 9:15, у некоторых пользователей интернет-банк начал работать.

Тем временем Pasažieru vilciens информирует, что в связи в нарушениями в работе Swedbank, невозможно приобрести билеты посредством мобильного приложения Swedbank, а также расплатиться картой, приобретая билет у кондуктора в дизельных поездах.