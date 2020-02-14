Сенат США ограничил Трампа в праве использовать военную мощь

Согласно резолюции, принять военную силу по отношению к Ирану возможно только после разрешения Конгресса. Исключение - когда есть непосредственная угроза безопасности США.

Резолюцию поддержали 55 из 100 сенаторов, включая восемь республиканцев, которые по этому вопросу приняли решение перейти на сторону демократов.

Сам Трамп ранее заявил, что подобные ограничения "опасные", и призвал Сенат не поддерживать их.

"Наши дела с Ираном развиваются очень хорошо, поэтому это неподходящий момент, чтобы проявлять слабость", - написал Трамп в своем Twitter.

Согласно закону, Трамп имеет правовое основание наложить вето на принятую Сенатом резолюцию.

Резолюцию предложил сенатор от Демократической партии США Тим Кейн. Она стала результатом на обострение отношений между двумя странами, после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, осуществленное по приказу Трампа в январе 2020 года. Существовали опасения, что страны могут начать военный конфликт. Трамп заявлял, что случае нападения со стороны Тегерана на американцев или американские объекты после убийства иранского генерала Касима Сулеймани, США будут готовы нанести удар по 52 целям в Иране.