"Черный Ленин" Бенес Айо запросит политического убежища у Путина

В своем сообщении для прессы Айо на русском языке пишет, что находится на свободе, и это получилось, благодаря "Донецкой народной республике и всем постсоветским странам". Он сообщает, что 6 февраля приехал в Россию, чтобы рассказать о проблемах Луганска различным государственным и неправительственным организациям.

Разыскиваемый в Латвии Бенес Айо пишет, что очень переживал из-за своего задержания, говорил полицейским, что не нарушал законов России и Латвии, всего лишь "защищал с товарищами народ Донбасса от "бендеровцев".

В своем сообщении для СМИ Бенес Айо критикует политическое устройство Латвии, заверяя, что Латвия снабжает Украину оружием и бойцами. По его словам, "Латвия - абсолютное русофобское зло". В письме он пишет: "Латвия фабрикует уголовные дела на инакомыслящих, преследует левых активистов, сажает в тюрьмы защитников прав русских. В Латвии с начала 1999 года на меня было заведено более 8 уголовно-политических дел - я трижды сидел в латвийской тюрьме и подвергался там пыткам и избиениям".

Бенес Айо написал, что адвокат "Елена Юрьевна помогла мне написать заявление Владимиру Путину о предоставлении политического убежища".

В заключении своего письма национал-большевик пишет, что уверен, что "Россия как антифашистское государство не выдаст меня Латвии и я призываю власти РФ никогда не выдавать ополченцев Донбасса и политических беженцев по запросам в другие стран".

Как сообщалось ранее, прокуратура Латвии потребует у Российской Федерации выдачи национал-большевика Бенеса Айо, который в нашей стране объявлен в розыск.

Айо Бенес был задержан в селе Яренск Архангельской области во вторник, 11 февраля, около 19:30 по московскому времени в селе Яренск Архангельской области. Сюда он приехал, чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы, пишет REGNUM.

Сообщается, что Айо якобы арестовали по запросу Украины.