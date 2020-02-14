В Эстонии собаки спасли жизнь мальчику c диабетом

На минувших выходных Пийа Вахер отправилась вместе со своим девятилетним сыном Оскаром, страдающим диабетом, и двумя собаками в расположенный в нескольких десятках метров от дома лес. По словам Вахер, они часто гуляют там и, как правило, берут с собой собак. В тот день случилось так, что мать вернулась домой раньше, а ребенок остался с собаками в лесу. Именно в этот момент у него и стал падать уровень сахара в крови, пишет Sakala.

«Он стал возвращаться домой, увидел перед собой поваленные деревья, которые надо было перелезть, и понял, что у него нет на это сил. Он лег на землю, потому что ему стало плохо», - рассказала Вахер.

Криссу, которая обучена при необходимости помогать людям с диабетом, стала пихать Оскара, лизать его лицо и лаять, чтобы он не терял сознания. «Когда уровень сахара в крови у сына низкий, его сильно клонит в сон», - объяснила мать.

В это время вторая собака Луна поняла, что что-то не так, и побежала за помощью. Преодолев несколько десятков метров, она увидела отца Оскара, который пилил дрова. Сначала тот не понял, почему Луна кружит возле него, но затем услышал в лесу лай. «Он позвал сына, но тот не ответил. Тогда муж пошел в лес, чтобы узнать, что с ним», - описала Пийа Вахер.

В лесу отец обнаружил лежащего на земле сына и беспокойную собаку возле него. «На Оскаре была темная одежда и он лежал за деревом. Отец не заметил бы его, если бы там не было собаки, - считает мать. - Ребенок был не в духе и пытался прогнать собаку, но она обучена таким образом, что не может оставить человека в беспомощном состоянии».

Отец отнес сына в комнату, где для скорейшего восстановления его накормили медом. Все это время собаки сидели возле кровати Оскара и охраняли его. «Мед очень быстро поднимает сахар в крови, ему тут же полегчало. Когда все успокоилось, собаки вновь пошли гулять на улицу, а сын остался в своей комнате», - вспоминает Пийа Вахер.