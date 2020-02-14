А как же верующие? Филипп Киркоров выпустил клип с танцующими монахинями
Российский популярный исполнитель Филипп Киркоров выпустил новый музыкальный клип на песню "Романы".
С первых кадров можно подумать, что король российской эстрады вдохновился сериалом "Молодой Папа". Главная героиня, которую играет Екатерина Варнава, влюбляется в священника (Филлип Киркоров).
Монахини пытаются усмирить демона, который дремлет в девушке. Без юбок они танцуют вокруг священника.
Подписчики положительно оценили видео и работу всей команды артиста. Хореография в клипе произвела на фолловеров невероятное впечатление, но они испугались, что клип мог задеть чувства некоторых верующих.
"Зачем затронул тему религии, ведь в словах ничего подобного нет", "Кстати, что там по чувствам верующих или церковь не в моде в этом году?", "Следующий клип будет сниматься в морге!", "Супер", "Шикарный клип", "Филипп на высоте", - писали комментаторы.
Видео: Филипп Киркоров - "Романы"