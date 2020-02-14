А как же верующие? Филипп Киркоров выпустил клип с танцующими монахинями

"Зачем затронул тему религии, ведь в словах ничего подобного нет", "Кстати, что там по чувствам верующих или церковь не в моде в этом году?", "Следующий клип будет сниматься в морге!", "Супер", "Шикарный клип", "Филипп на высоте", - писали комментаторы.