ФОТО: Пресс-фото

Хотя погодные условия пока не предвещают близкого наступления весны, сердца людей согревают мысли о близких и любимых людях. Ведь приближается день святого Валентина. В этот период мы стремимся не только организовать идеальный вечер со своей второй половинкой и найти самый романтический подарок, но также эмоционально настроиться на празднование Дня всех влюбленных, слушая любимые романтические песни. В приближением Дня всех влюбленных Huawei провел специальный праздничный опрос, и выяснил, какие песни о любви предпочитают жители Латвии.

Февраль для большинства из нас, несомненно, связан именно с любовью, поэтому в этот период в персональные плейлисты (списки проигрываемых песен) часто включают романтические песни, в которых воспеваются состояние влюбленности, эмоциональные переживания и радость быть вместе с любимым человеком. Следует отметить, что почти каждый второй музыкант значительную часть своего творчества посвящает именно теме любви. Чтобы вы могли везде и всюду беспрепятственно наслаждаться романтической аурой февраля, Huawei наделил новые беспроводные наушники Freebuds 3 превосходным свойством – функцией подавления шумов. Какой бы шум ни стоял на остановке общественного транспорта или в переполненном ресторане, наушники позволяют наслаждаться кристально чистым звучанием романтической музыки.

Опрос, специально проведенный Huawei по случаю Дня святого Валентина, показал, какие популярные в мире песни о любви кажутся жителям Латвии самыми романтическими. В топ мировых хитов вошли такие широко известные песни, как “All You Need Is Love” (в исполнении The Beatles),“You're Beautiful” (автор и исполнитель Джеймс Блант) и ставшая классикой песня “My Heart Will Go On” (в исполнении Селин Дион). Согласно результатам опроса, титулы самых романтичных мировых хитов получили песни в исполнении легендарной американской певицы Уитни Хьюстон “I Will Always Love You”, завоевавшая поддержку со стороны 25,8 % респондентов, и “Sweet Child O’ Mine” в исполнении хард-рок-группы Guns N’ Roses (30,1 %).

Примечательно также, что самым романтичным языком текстов песен признан английский – так считают 23,4 % респондентов. Тем не менее, почти такое же количество опрошенных – 23 % – считают, что наиболее романтично песни звучат на родном языке (латышском). Но на каком бы языке ни звучала песня, для ее прослушивания вместе с любимым человеком, безусловно, необходимы качественные наушники, обеспечивающие полноценное восприятие звука. Не менее важное значение имеет и удобство прослушивания в любых условиях – как в умиротворенной атмосфере ужина вдвоем, так и во время спортивных занятий. Поэтому наушники Freebuds 3 имеют эргономичный дизайн, обеспечивающий максимально удобное использование. Беспроводные наушники-дельфины, получившие свое название благодаря бионическому дизайну Dolphin Bionic, идеально держатся в ушах, позволяя в сопровождении любимой музыки совершать утренние пробежки или вечерние романтические велосипедные прогулки.

ФОТО: Пресс-фото

Романтическая прогулка на велосипеде прекрасно согласуется с прослушиванием романтических песен, созданных нашими латвийскими авторами. Поэтому опрос выявил также любимые латвийские песни о любви, среди которых небольшую поддержку получили классика зеленых балов, песня “Zemenes” в исполнении группы Apvedceļš. За ней следует произведение “Tu un Es” в исполнении группы Opus Pro. Согласно ответам респондентов, среди латышских песен наибольшее предпочтение в феврале будет отдано песне “Tavas Mājas Manā Azotē” в исполнении Prāta Vētra (26,1 %), совместному произведению Ансиса и Кристине Паже “Zemes Stunda” (25,2 %), а также песне “Bīstami Vārdi” в исполнении рок-группы Dzelzs Vilks, получившей наибольшую поддержку – почти 30 % опрошенных.

В то время как многие респонденты на первом свидании намерены слушать музыку в концертном зале (42,5 %), 23,7 % респондентов выразили желание с помощью наушников FreeBuds 3 наслаждаться музыкой наедине с любимым человеком. Функция активного шумоподавления в сочетании с лидирующим своем классе аудиопроцессором устранит фоновые шумы, где вы ни находились со своей второй половинкой – в общественном транспорте, в многолюдном ресторане или на шумной улице. Каждому из вас остается лишь вставить в ухо наушник, включить проигрывание своих любимых любовных баллад и вместе проводить время, слушая мелодии, согревающие душу и вызывающие приятные воспоминания!