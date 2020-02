Опрос, специально проведенный Huawei по случаю Дня святого Валентина, показал, какие популярные в мире песни о любви кажутся жителям Латвии самыми романтическими. В топ мировых хитов вошли такие широко известные песни, как “All You Need Is Love” (в исполнении The Beatles),“You're Beautiful” (автор и исполнитель Джеймс Блант) и ставшая классикой песня “My Heart Will Go On” (в исполнении Селин Дион). Согласно результатам опроса, титулы самых романтичных мировых хитов получили песни в исполнении легендарной американской певицы Уитни Хьюстон “I Will Always Love You”, завоевавшая поддержку со стороны 25,8 % респондентов, и “Sweet Child O’ Mine” в исполнении хард-рок-группы Guns N’ Roses (30,1 %).