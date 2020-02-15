Они несколько раз возвращались с того света: звезды, пережившие клиническую смерть
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Еженедельно TVNET рассказывает удивительные и невероятные факты из жизни знаменитостей. На этот раз мы подготовили список известных людей, которые пережили клиническую смерть.
Среди звезд вы встретите совершенно неожиданные имена.
В нашей подборке Максим Фадеев, Алла Пугачева, Борис Моисеев и многие другие вспоминают, что они увидели в момент, когда оказались по ту сторону жизни.
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