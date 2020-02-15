Сб, 15.02.2020
Дискуссия о необходимости декриминализации ЛГБТ не считается попыткой навязывания западных ценностей или норм, так как искоренение дискриминации - одно из обязательств, которые страны взяли на себя, присоединившись к международным конвенциям по правам человека. Эдгар Ринкевич
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Они несколько раз возвращались с того света: звезды, пережившие клиническую смерть

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Алла Пугачева

ФОТО: скриншот/ https://www.instagram.com/alla_orfey/ /oleggazmanov/

Еженедельно TVNET рассказывает удивительные и невероятные факты из жизни знаменитостей. На этот раз мы подготовили список известных людей, которые пережили клиническую смерть. 

Среди звезд вы встретите совершенно неожиданные имена.

В нашей подборке Максим Фадеев, Алла Пугачева, Борис Моисеев и многие другие вспоминают, что они увидели в момент, когда оказались по ту сторону жизни. 

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Алла Пугачева

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