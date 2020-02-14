Для двух игроков рижского "Динамо" сезон закончился преждевременно

Сообщается, что Макаров во время матча против "Ак Барса" (1:2) получил травму руки. В этом матче российский вратарь сумел отразить 29 из 31 броска.

В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Макаров провёл 19 матчей, отразил 90,6% бросков, пропуская в среднем за матч 3,12 шайбы. Кроме того, вратарь заработал две штрафные минуты.

Травма плеча не позволила принять участия в матче против "Ак Барса" литовскому защитнику Нерюсу Алишаускасу. Хоккеист в этом сезоне провёл 52 матча, забросил 5 шайб и сделал две результативные передачи. Для литовского хоккеиста этот сезон стал самым результативным в карьере.