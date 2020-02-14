Для двух игроков рижского "Динамо" сезон закончился преждевременно

Из-за травм в этом сезоне больше не сыграют защитник рижского "Динамо" Нерюс Алишаскас, а также вратарь Андрей Макаров. Об этом сообщает официальный сайт латвийской команды.
Сообщается, что Макаров во время матча против "Ак Барса" (1:2) получил травму руки. В этом матче российский вратарь сумел отразить 29 из 31 броска.
В этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ Макаров провёл 19 матчей, отразил 90,6% бросков, пропуская в среднем за матч 3,12 шайбы. Кроме того, вратарь заработал две штрафные минуты.
Травма плеча не позволила принять участия в матче против "Ак Барса" литовскому защитнику Нерюсу Алишаускасу. Хоккеист в этом сезоне провёл 52 матча, забросил 5 шайб и сделал две результативные передачи. Для литовского хоккеиста этот сезон стал самым результативным в карьере.
Рижане с 34 очками занимают последнее, 12-е место в Западной конференции. Следующие две игры "Динамо" проведёт дома. Команде Гирта Анкипанса предстоят поединки с московским "Динамо" (15.02) и "Автомобилистом" (17.02).