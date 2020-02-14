Пт, 14.02.2020
Я бы мог вам рассказать, как в России увольняются тренеры, но вы, наверное, сами знаете, что это делается за несколько минут или часов. За прошлый год половина команд в КХЛ поменяли тренеров. Мы этого не делаем в силу своего характера. Гунтис Улманис, председатель правления рижского "Динамо"

Юрмала, встречай! Летом в "Дзинтари" выступит LOBODA

Светлана Лобода

ФОТО: Пресс-фото

В пятницу, 10 июля в зале "Дзинтари" в рамках тура "SOLD OUT" выступит LOBODA!

Праздничный подарок всем, кто влюблён или только собирается влюбиться! 

LOBODA ― самое яркое явление на современной сцене. Она обладает бесчисленным количеством наград, диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса.

Ее альбомы по нескольку раз становятся платиновым, синглы бьют рекорды продаж в iTunes, а видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube.

Новый альбом SOLD OUT стал абсолютно экспериментальным. Ее вокальная манера, звучание, биты кардинально изменились. Перед нами - новая певица или малышка LO, как шутливо называет ее команда: смелая и дерзкая.

"Я все время что-то ищу- новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне  хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя", - признаётся она.

Новая LOBODA звучит броско и динамично, используя последние тенденции мировой поп-музыки - от EDM до хип-хопа.

"Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов. "Я  - шальная бестия", как поётся в моем треке Новый Рим. Пришло время шалить и экспериментировать Пришло время. Bon appetit, друзья".

Билеты только что поступили в продажу в Biļešu Serviss. Ловите лучшие места!

Галерея: Светлана Лобода в "Дзинтари" 

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