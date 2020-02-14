Юрмала, встречай! Летом в "Дзинтари" выступит LOBODA

В пятницу, 10 июля в зале "Дзинтари" в рамках тура "SOLD OUT" выступит LOBODA!
Праздничный подарок всем, кто влюблён или только собирается влюбиться!
LOBODA ― самое яркое явление на современной сцене. Она обладает бесчисленным количеством наград, диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса.
Ее альбомы по нескольку раз становятся платиновым, синглы бьют рекорды продаж в iTunes, а видеоклипы набирают десятки миллионов просмотров в YouTube.
Новый альбом SOLD OUT стал абсолютно экспериментальным. Ее вокальная манера, звучание, биты кардинально изменились. Перед нами - новая певица или малышка LO, как шутливо называет ее команда: смелая и дерзкая.
"Я все время что-то ищу- новый материал, новое звучание. Да, это риск. Но я не могу иначе. Каждый раз мне хочется сделать что-то радикально новое, не повторять саму себя", - признаётся она.
Новая LOBODA звучит броско и динамично, используя последние тенденции мировой поп-музыки - от EDM до хип-хопа.
"Я слишком долго делала музыку понятную. Музыку для всех. Сегодня время экспериментов. "Я - шальная бестия", как поётся в моем треке Новый Рим. Пришло время шалить и экспериментировать Пришло время. Bon appetit, друзья".
Билеты только что поступили в продажу в Biļešu Serviss. Ловите лучшие места!
Галерея: Светлана Лобода в "Дзинтари"