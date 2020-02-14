Русский художник разослал интимное видео с кандидатом в мэры Парижа. Тот снялся с выборов

"Вчера была предпринята постыдная атака, поставившая под вопрос мою личную жизнь. Моя семья не заслуживает этого. Никто не должен подвергаться такому насилию", - цитирует Гриво "Медуза". Он является членом партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!".

Ответственность за рассылку видео взял на себя проживающий во Франции российский художник-акционист Петр Павленский.

В интервью французскому изданию Libеration Павленский рассказал, что видео получил от женщины, которая состояла в отношениях с политиком.

Свой мотив Павленский пояснил так: с помощью публикации компрометирующего видео он хотел разоблачить "лицемерие" Гриво, который "постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и приводит в пример свою жену и детей. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь […], но они должны быть честными".