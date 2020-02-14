Русский художник разослал интимное видео с кандидатом в мэры Парижа. Тот снялся с выборов

Кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво снялся с выборов. Это произошло после публикации в Интернете интимного видео с его участием, которое Гриво, предположительно, отправил некой женщине в мае 2018 года. Видео и несколько сообщений разошлись по Сети 12 февраля. Политик не стал оспаривать их подлинность.
"Вчера была предпринята постыдная атака, поставившая под вопрос мою личную жизнь. Моя семья не заслуживает этого. Никто не должен подвергаться такому насилию", - цитирует Гриво "Медуза". Он является членом партии президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!".
Ответственность за рассылку видео взял на себя проживающий во Франции российский художник-акционист Петр Павленский.
В интервью французскому изданию Libеration Павленский рассказал, что видео получил от женщины, которая состояла в отношениях с политиком.
Свой мотив Павленский пояснил так: с помощью публикации компрометирующего видео он хотел разоблачить "лицемерие" Гриво, который "постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и приводит в пример свою жену и детей. Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь […], но они должны быть честными".
Как сообщает "Медуза", Петр Павленский получил политическое убежище во Франции в 2017 году. По приезду он поджег здание Банка Франции - по его словам, он это сделал потому, что оно стоит на месте Бастилии ("символа абсолютной монархии").