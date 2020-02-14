Eurostat: по приросту ВВП - Латвия на последнем месте в ЕС

Экспорт вырос на 1%

По сравнению с 2018 годом экспорт Латвии за 12 месяцев прошлого года вырос на 1%.

Такой же рост зарегистрирован в Германии, Греции и Словакии, а в Бельгии и Эстонии объем экспорта не изменился.

Наибольший прирост экспорта был зафиксирован в Испании, Италии, Австрии, Румынии, Финляндии и Швеции (во всех странах +2%), Франции и Нидерландах (в обеих странах +3%), Чехии, Португалии и Венгрии (во всех странах +4%), Литве, Болгарии, Хорватии и Мальте (+5% во всех странах), Дании, Люксембурге и Польше (+6% во всех странах), Словении (+7%), а также в Ирландии (+8%). Уменьшились объемы экспорта на Кипре - на 28%.

Импорт в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос в 15 странах, а уменьшился в Бельгии, Эстонии, Италии и Словении (во всех странах -1%), Финляндии и Швеции (в обеих странах -2%), Болгарии (-3%), Ирландии (-4%) и на Кипре (-10%). В Дании и Латвии объемы импорта не изменились.

Самый большой годовой прирост импорта в 2019 году был на Мальте (+18%), в Португалии (+7%), а также в Хорватии и Люксембурге (в обеих странах + 5%). В Литве импорт вырос на 3%.

Годовой прирост ВВП Латвии в четвертом квартале 2019 года был ниже среднего в ЕС

Годовой прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в четвертом квартале прошлого года был меньше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют предварительные данные "Eurostat" по 20 странам блока.

ВВП Латвии в четвертом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года по сезонно выровненным данным вырос на 1%.

Наибольший прирост ВВП в четвертом квартале зафиксирован в Венгрии (+4,6%), Румынии (+4,2%), Литве (+3,7%), Болгарии и Польше (в обеих странах +3,5%) и Кипре (+3,2%).

Годовой прирост ВВП в четвертом квартале зарегистрирован во всех странах ЕС, по которым имеются данные, кроме Италии, где он сохранился на прежнем уровне.

В четвертом квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом прирост ВВП остался неизменным в Германии и Великобритании, а уменьшился во Франции (-0,1%), Италии (-0,3%) и Финляндии (-0,4%).

Наибольший рост экономики в этот период был зарегистрирован в Румынии (+1,5%), Литве (+1,3%) и Венгрии (+1%). ВВП Латвии за квартал вырос на 0,2%.

Годовой прирост экономики ЕС составил 1,1%, еврозоны - 0,9%, квартальный прирост и в ЕС, и в еврозоне - 0,1%.