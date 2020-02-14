Пт, 14.02.2020
Я бы мог вам рассказать, как в России увольняются тренеры, но вы, наверное, сами знаете, что это делается за несколько минут или часов. За прошлый год половина команд в КХЛ поменяли тренеров. Мы этого не делаем в силу своего характера. Гунтис Улманис, председатель правления рижского "Динамо"

Саночница Элиза Цауце завоевала бронзу в спринте на ЧМ в Сочи

Элиза Цауце

ФОТО: Mareks Gaļinovskis

Латвийская саночница Элиза Цауце в пятницу завоевала бронзовую медаль в женском спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Латвию на соревнованиях представляли все ведущие саночницы - Цауце, Улла Зирне и Кендия Апарйоде.

Победу в спринте одержала россиянка Екатерина Катникова, которая показала время 31,105 секунды, на 0,008 секунды от нее отстала соотечественница Татьяна Иванова, занявшая второе место. Цауце проиграла лидеру 0,037 секунды.

Видео: Заезд Элизы Цауце

Апарйоде заняла шестую позицию, отстав от лидера на 0,157 секунды, Зирне - 11-е место, проиграв лидеру 0,313 секунды.

НАВЕРХ