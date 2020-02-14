Министр о Медемциемсе: "Сколько нужно доплатить, чтобы принудить переехать туда жить"

Жители Медемциемса в недоумении от публикации министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса в Twitter. После посещения поселка ему задали вопрос, понравилось ли ему, на что он ответил: "Рассуждали, сколько нужно доплатить, чтобы принудить переехать туда жить". Местные жители считают, что подобные высказывания превышают должностные, этические и моральные принципы.
Планируется реорганизовать движение на Елгавском шоссе - запретить левый поворот в Медемциемс из Риги и левый поворот из Медемциемса в сторону Елгавы.
После того как вышеупомянутая запись была опубликована в группе Medemciema iedzīvotāju protesta akcija в Facebook, на личной странице в Twitter запись пропала. Об этом сообщается в распространенном сегодня письме, подготовленном жителями поселка.
Также жителям считают, что предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) организовало против них лже-кампанию и "перекручивает факты".
Жителей в публичном пространстве называют "самоубийцами", хотя с первых дней население поселка отмечает, что, в принципе, они не возражают, если на перекрестке будет лучше и более безопасно организовано движение.
В распространенном сообщении отмечается, что "LVC этого до сих пор не услышало". Кроме того, жителей Медемциемса не устраивает, что Елгавское шоссе сравнивают с Юрмальским, где в промежутке между Рижской окружной и виадуком аэропорта были ликвидированы все развороты.
Как сообщалось ранее, предприятие по обслуживанию государственных автодорог Latvijas valsts ceļi (LVC) планирует перестроить перекресток на Елгавском шоссе, в Медемциемсе. Договор о реконструкции перекрестка уже заключен, однако местные жители начали собирать подписи против запланированных изменений.
Предусматривается, что для увеличения безопасности будет ликвидирован левый поворот из Медемциемса по направлению в Елгаву, а также и правый поворот - из Риги в Медемциемс. Реализация проекта займет 45 дней, работы проведет SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Затраты составят 161 689 евро без PVN.
Впредь, чтобы добраться из Медемциемса в Елгаву, надо будет повернуть направо по направлению к Риге и через 800 метров развернуться в специально оборудованном для этого маневра месте. А вот чтобы из Риги повернуть в Медемциемс, нужно проехать поселок на четыре километра в сторону Елгавы, развернуться на двухуровневом перекрестке с Рижской окружной дорогой и проехать еще четыре километра - вернуться в Медемциемс.