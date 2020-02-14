Министр о Медемциемсе: "Сколько нужно доплатить, чтобы принудить переехать туда жить"

Планируется реорганизовать движение на Елгавском шоссе - запретить левый поворот в Медемциемс из Риги и левый поворот из Медемциемса в сторону Елгавы.

После того как вышеупомянутая запись была опубликована в группе Medemciema iedzīvotāju protesta akcija в Facebook, на личной странице в Twitter запись пропала. Об этом сообщается в распространенном сегодня письме, подготовленном жителями поселка.

Скриншот публикации министра ФОТО: скриншот

Также жителям считают, что предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) организовало против них лже-кампанию и "перекручивает факты".

Жителей в публичном пространстве называют "самоубийцами", хотя с первых дней население поселка отмечает, что, в принципе, они не возражают, если на перекрестке будет лучше и более безопасно организовано движение.

В распространенном сообщении отмечается, что "LVC этого до сих пор не услышало". Кроме того, жителей Медемциемса не устраивает, что Елгавское шоссе сравнивают с Юрмальским, где в промежутке между Рижской окружной и виадуком аэропорта были ликвидированы все развороты.

Как сообщалось ранее, предприятие по обслуживанию государственных автодорог Latvijas valsts ceļi (LVC) планирует перестроить перекресток на Елгавском шоссе, в Медемциемсе. Договор о реконструкции перекрестка уже заключен, однако местные жители начали собирать подписи против запланированных изменений.

Предусматривается, что для увеличения безопасности будет ликвидирован левый поворот из Медемциемса по направлению в Елгаву, а также и правый поворот - из Риги в Медемциемс. Реализация проекта займет 45 дней, работы проведет SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Затраты составят 161 689 евро без PVN.