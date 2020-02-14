Огре ищет юриста для борьбы со стройкой Rimi. Сеть при этом ничего строить не собирается

Она указала, что в свое время у Rimi Latvia были планы построить в Огре новый магазин на упомянутой территории, однако, развивая свою сеть магазинов, предприятие изменило планы уже более четырех лет назад. Циемите пояснила, что в Огре был построен один из новейших гипермаркетов, поэтому идея о строительстве второго на территории города уже не была актуальной.

Кроме того, Циемите отметила, что конкретный участок земли не находится в собственности Rimi Latvia.

"У нас нет связанных с ней идей строительства, поэтому и непонятна публичная муниципальная дискуссия", - указала она.

Ранее самоуправление Огре опубликовало на своем сайте информацию о планах приобрести услуги юриста, чтобы не допустить строительство магазина сети Rimi Latvija и сохранить место памяти жертв коммунистического геноцида.

Председатель краевой думы Огре Эгил Хелманис (VL-TB/LNNK) в четверг, 13 февраля, на заседании думы проинформировал о необходимости приобрести дополнительные услуги юриста. "есть разные сложности, в которых необходимы специфические знания и опыта, чего может не быть у специалистов, работающих в самоуправлении, так как им это в ежедневной работе не требуется", - сказал Хелманис.