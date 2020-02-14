Пт, 14.02.2020
Что касается "родителя № 1 и родителя № 2"… Я уже как-то публично говорил, повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама. Владимир Путин, президент России

Огре ищет юриста для борьбы со стройкой Rimi. Сеть при этом ничего строить не собирается

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис обвинил торговую сеть Rimi Latvia в планах построить магазин в месте памяти жертв коммунистического геноцида в Огре. В свою очередь торговец все обвинения отрицает, сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя департамента по маркетингу и общественным отношениям Rimi Latvia Кристину Циемите.

Она указала, что в свое время у Rimi Latvia были планы построить в Огре новый магазин на упомянутой территории, однако, развивая свою сеть магазинов, предприятие изменило планы уже более четырех лет назад. Циемите пояснила, что в Огре был построен один из новейших гипермаркетов, поэтому идея о строительстве второго на территории города уже не была актуальной.

Кроме того, Циемите отметила, что конкретный участок земли не находится в собственности Rimi Latvia.

"У нас нет связанных с ней идей строительства, поэтому и непонятна публичная муниципальная дискуссия", - указала она.

Ранее самоуправление Огре опубликовало на своем сайте информацию о планах приобрести услуги юриста, чтобы не допустить строительство магазина сети Rimi Latvija и сохранить место памяти жертв коммунистического геноцида. 

Председатель краевой думы Огре Эгил Хелманис (VL-TB/LNNK) в четверг, 13 февраля, на заседании думы проинформировал о необходимости приобрести дополнительные услуги юриста. "есть разные сложности, в которых необходимы специфические знания и опыта, чего может не быть у специалистов, работающих в самоуправлении, так как им это в ежедневной работе не требуется", - сказал Хелманис. 

Речь идет о строительстве магазина Rimi. На поляне, между недостроенным участком улицы Парка и местом памяти политически репрессированных планировалось построить магазин. В 2006 году дума, которой руководил Эдвин Барткевич, утвердила документы по детальному планированию, и 3 мая 2007 года депутаты приняли решение - поменять городское имущество на проспекте Упес, 12, улице Парка 1d и 1c на участок с отягощением на проспекте Межа 2b. В 2015 году владельцы земельных участков обратились в Административный районный суд против заключении договора о детальном планировании, которое реализовывала тогдашняя дума, так как пыталась сохранить место памяти политрепрессированных. Детальное планирование территории было в интересах самоуправления. 

Последние новости

НАВЕРХ