Принц Гарри с супругой закрывают офис в Букингемском дворце. Сотрудники будут уволены

Как сообщает издание, детали, касающиеся закрытия офиса, в данный момент прорабатываются, часть сотрудников получится перевести на другие должности, однако с другой частью придется расстаться.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий. Это решение подняло острую дискуссию о монархии, привилегиях и о том, как они планируют вести финансово независимую жизнь.