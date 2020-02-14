Пт, 14.02.2020
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  • Принц Гарри с супругой закрывают офис в Букингемском дворце. Сотрудники будут уволены

Принц Гарри с супругой закрывают офис в Букингемском дворце. Сотрудники будут уволены

ФОТО: Reuters/ScanPix

После решения сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, принц Гарри и его супруга Меган вынуждены закрыть свой офис в Букингемском дворце и уволить его сотрудников, пишет Daily mail.

Как сообщает издание, детали, касающиеся закрытия офиса, в данный момент прорабатываются, часть сотрудников получится перевести на другие должности, однако с другой частью придется расстаться.

Всего под сокращение попадут порядка 15 человек.

Напомним, 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий. Это решение подняло острую дискуссию о монархии, привилегиях и о том, как они планируют вести финансово независимую жизнь.

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