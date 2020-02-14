"Я ничем не торгую!" В торговом центре Риги задержан подозрительный мужчина

На месте происшествия полицейские констатировали, что один из вовлеченных в драку людей начал бежать, поэтому сотрудники охраны и патрульной полиции мужчину задержали.

Человек сопротивлялся законным требованиям полиции (пихал, кричал, бил), после чего стражам порядка пришлось использовать спецприемы, в частности, задержанному заломали руки за спину и надели наручники. Полицейские действовали профессионально, соответственно ситуации.

Видео: Задержание в торговом центре

Мужчина был задержан и отведен в полицейский автомобиль, после чего его доставили в участок, где выяснили обстоятельства произошедшего и личность задержанного.

Мужчина свою вину признал. Несмотря на то, что от него не ощущался запах алкоголя, он очень неясно говорил, жестикулировал, а его зрачки не реагировали на свет, поэтому стражи порядка приняли решение доставить его на экспертизу для проверки на наркотики.