Пт, 14.02.2020
Я бы мог вам рассказать, как в России увольняются тренеры, но вы, наверное, сами знаете, что это делается за несколько минут или часов. За прошлый год половина команд в КХЛ поменяли тренеров. Мы этого не делаем в силу своего характера. Гунтис Улманис, председатель правления рижского "Динамо"

"Я ничем не торгую!" В торговом центре Риги задержан подозрительный мужчина

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Вечером 11 февраля сотрудники патрульной службы полиции получили вызов в торговый центр на Привокзальной площади в Риге, где началась драка между тремя людьми. Присутствующие там сотрудники охраны вызвали полицию.

На месте происшествия полицейские констатировали, что один из вовлеченных в драку людей начал бежать, поэтому сотрудники охраны и патрульной полиции мужчину задержали. 

Человек сопротивлялся законным требованиям полиции (пихал, кричал, бил), после чего стражам порядка пришлось использовать спецприемы, в частности, задержанному заломали руки за спину и надели наручники. Полицейские действовали профессионально, соответственно ситуации.

Видео: Задержание  в торговом центре

Мужчина был задержан и отведен в полицейский автомобиль, после чего его доставили в участок, где выяснили обстоятельства произошедшего и личность задержанного.

Мужчина свою вину признал. Несмотря на то, что от него не ощущался запах алкоголя, он очень неясно говорил, жестикулировал, а его зрачки не реагировали на свет, поэтому стражи порядка приняли решение доставить его на экспертизу для проверки на наркотики.

Начато административное делопроизводство.

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