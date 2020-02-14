"Отчаянные и отчаявшиеся": Глюк'оZа, Собчак и Расковалова снялись топлес на пляже

Стоит отметить, что знаменитости решились на очень откровенную фотосессию втроем. На фотографиях три блондинки позировали топлес на пляже.

"Я и мои Валентинки", - написала Расковалова под снимком.

Впрочем, Наталья Ионова (Глюк'оZа) оправдалась и объяснила, что фото сделаны с разрешения их мужей: "Наши Валентинки нам разрешили".

Ксения Анатольевна и вовсе была категорична.

"Отчаянные и отчаявшиеся", - написала экс-кандидат в президенты России.

В комментариях Глюк'оZа подчеркнула, что "главное в жизни - это поддержка", и призналась в любви подругам.