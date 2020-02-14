Пт, 14.02.2020
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  • "Отчаянные и отчаявшиеся": Глюк'оZа, Собчак и Расковалова снялись топлес на пляже

"Отчаянные и отчаявшиеся": Глюк'оZа, Собчак и Расковалова снялись топлес на пляже
Фото

ФОТО: Instagram/xenia_sobchak/glukozamusic/ /yanaraskovalova/коллаж TVNET

Телеведущая Ксения Собчак, певица Глюк'Oza и дизайнер Яна Расковалова одновременно поделились в Instagram-аккаунтах пикантными снимками на пляже.

Стоит отметить, что знаменитости решились на очень откровенную фотосессию втроем. На фотографиях три блондинки позировали топлес на пляже. 

"Я и мои Валентинки", - написала Расковалова под снимком. 

Впрочем, Наталья Ионова (Глюк'оZа) оправдалась и объяснила, что фото сделаны с разрешения их мужей: "Наши Валентинки нам разрешили". 

Ксения Анатольевна и вовсе была категорична. 

"Отчаянные и отчаявшиеся", - написала экс-кандидат в президенты России. 

В комментариях Глюк'оZа подчеркнула, что "главное в жизни - это поддержка", и призналась в любви подругам. 

Напомним, ранее Ксения Собчак активно раскритиковала в своей публикации женщин за 40, которые размещают в соцсетях обнаженные снимки. Журналистка назвала подобные действия "призывом к сексу". Знаменитостям, конечно, пока еще не 40 лет. Ксении Анатольевне лишь 38 лет, а Глюк'оZе - 33. 

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