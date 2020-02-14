"Отчаянные и отчаявшиеся": Глюк'оZа, Собчак и Расковалова снялись топлес на пляже
Телеведущая Ксения Собчак, певица Глюк'Oza и дизайнер Яна Расковалова одновременно поделились в Instagram-аккаунтах пикантными снимками на пляже.
Стоит отметить, что знаменитости решились на очень откровенную фотосессию втроем. На фотографиях три блондинки позировали топлес на пляже.
"Я и мои Валентинки", - написала Расковалова под снимком.
Впрочем, Наталья Ионова (Глюк'оZа) оправдалась и объяснила, что фото сделаны с разрешения их мужей: "Наши Валентинки нам разрешили".
Ксения Анатольевна и вовсе была категорична.
"Отчаянные и отчаявшиеся", - написала экс-кандидат в президенты России.
В комментариях Глюк'оZа подчеркнула, что "главное в жизни - это поддержка", и призналась в любви подругам.
Напомним, ранее Ксения Собчак активно раскритиковала в своей публикации женщин за 40, которые размещают в соцсетях обнаженные снимки. Журналистка назвала подобные действия "призывом к сексу". Знаменитостям, конечно, пока еще не 40 лет. Ксении Анатольевне лишь 38 лет, а Глюк'оZе - 33.