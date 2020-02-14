Видео: "Необычный" буллит Панарина вызвал горячие споры в НХЛ

Российский хоккеист клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин принёс своей команде победу над "Миннесотой" в послематчевой серии буллитов - 4:3.
Правда, исполнение буллита российским хоккеистом вызвало споры среди фанатов. Пресс-службе НХЛ на своём официальном сайте даже пришлось выпустить специальный пресс-релиз по поводу засчитанного буллита.
Панарин медленно вкатился в зону, произвёл несколько обманных движений перед голкипером, заставив того "завалиться" на лёд, а после этого сместился в сторону и поразил цель.
New York nastiness from @artemiypanarin. 🤭 pic.twitter.com/KgZEf61nTB— NHL (@NHL) February 14, 2020
Судьи использовали видеопросмотр этого эпизода, но нарушение правил зафиксировано не было. В заявлении НХЛ говорится, что Панарин с шайбой постоянно двигался к воротам вместе с шайбой, а значит бросок можно засчитать.
С этим решением не согласен главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро, который уверен, что гол не должен быть засчитан. "Я читал правила, которые гласят, что шайба постоянно должна следовать вперёд. Может быть я слепой, но это не выглядело так, тем более в конце буллита".
Пользователи в Twitter разошлись во мнениях относительно решения судей. Часть считает, что буллит Панарина не следовало защитывать, а другие наоборот оценили "чёткое" исполнение буллита.