Видео: "Необычный" буллит Панарина вызвал горячие споры в НХЛ

Правда, исполнение буллита российским хоккеистом вызвало споры среди фанатов. Пресс-службе НХЛ на своём официальном сайте даже пришлось выпустить специальный пресс-релиз по поводу засчитанного буллита.

Панарин медленно вкатился в зону, произвёл несколько обманных движений перед голкипером, заставив того "завалиться" на лёд, а после этого сместился в сторону и поразил цель.

Судьи использовали видеопросмотр этого эпизода, но нарушение правил зафиксировано не было. В заявлении НХЛ говорится, что Панарин с шайбой постоянно двигался к воротам вместе с шайбой, а значит бросок можно засчитать.

С этим решением не согласен главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро, который уверен, что гол не должен быть засчитан. "Я читал правила, которые гласят, что шайба постоянно должна следовать вперёд. Может быть я слепой, но это не выглядело так, тем более в конце буллита".