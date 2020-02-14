Отменен обвинительный приговор по делу о вымогательстве против мэра Огре

Верховный суд признал, что суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела допустил существенные нарушения ряда норм уголовно-процессуального права, которые привели к незаконному решению суда по этому делу.

Суд первой инстанции за вымогательство в группе лиц наложил на Хелманиса и Робежниекса штрафы в размере 38 тыс. евро, и Рижский окружной суд оставил этот вердикт без изменений.

Хелманис, комментируя решение Верховного суда, заявил агентству LETA, что оправдательный приговор должен был быть вынесен также в суде первой и второй инстанции.

"Это дело было абсолютно выдуманным и политически сконструированным. Я 11 лет провел на скамье подсудимых, и это было унизительно. Рано или поздно правда раскрывается. Приговор Верховного суда свидетельствует о том, что мы живем в правовом государстве", - заявил он.

Как сообщалось, в 2009 году полиция задержала Хелманиса по делу о попытке вымогательства денег за то, чтобы на "Огрском телевидении" не демонстрировался некий компрометирующий сюжет. Вместе с ним был задержан и Робежниекс. Они обвинялись в вымогательстве денег у крестного детей Хелманиса, на тот момент депутата Огрской краевой думы Гунарса Карклиньша перед муниципальными выборами.

Как сообщила полиция, за то, чтобы снять сюжет с эфира, они вымогали 6000 латов.

Хелманис тогда назвал эти обвинения "политической местью" со стороны Карклиньша.