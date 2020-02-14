Референдум о порядке внеочередных выборов жителям оказался не нужен

Как сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова, обобщенные сегодня вечером результаты почти со всех мест сбора подписей свидетельствуют о том, что за передачу на референдум поправок к закону о выборах в городские и краевые думы подписались 5095 избирателей, а за передачу на референдум поправок к закону о самоуправлениях - 4995 избирателей, соответственно было собрано 3,3% и 3,2% от необходимого числа подписей.

Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это в течение 30 дней (до 14 февраля) должны были подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек).

Для определения окончательного результата сбора подписей ЦИК обобщит сведения о подписавшихся за проведение референдума в электроном виде. Таким образом ЦИК убедится в том, что никто не подписался два раза, а также в том, что все подписавшиеся являются избирателями.

Заседание ЦИК, на котором планируется утвердить результаты сбора подписей, пройдет 19 февраля. После него ЦИК сообщит о результатах сбора подписей президенту и опубликует их в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Согласно Конституции, в ситуации, когда не удалось собрать необходимое для проведения референдума число подписей, приостановленные поправки вступают в силу. Это значит, что их действие будет распространяться и на внеочередные выборы в Рижскую думу, которые предположительно пройдут 25 апреля.

Таким образом, срок работы нового созыва Рижской думы составит немногим больше пяти лет вместо обычных четырех.