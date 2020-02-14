СГД задержала экс-политика Инкенса. Подозревают масштабную схему с топливом

Налоговая и таможенная полиция СГД в прошлом году начала соответственный уголовный процесс по подозрению в уклонении от уплаты налогов в больших объемах. Дело охватывает период с 2014 по 2017 годы. Причиненный государству ущерб значителен - почти 40 миллионов евро.

Схема была основана на бункировке или морском топливе. Оно приходило в Латвию из Беларуси и России, владельцем топлива было кипрское предприятие, которое договорилось с латвийской компании о его доставке на таможенный склад, чтобы дальше оно попало на предприятие, которое это топливо должно хранить.

"На наш взгляд, оформлен ряд фиктивных документов. Корабли не были бункированы. Все корабли, всего 50, в тот период времени не находились в Рижском заливе, они были в других странах", - рассказал директор налоговой и таможенной полиции СГД Каспар Подиньш.

В четверг в рамках данного уголовного процесса было произведено более 20 обысков, задержаны четыре человека, трое из которых остаются под арестом. СГД не скрывает, что дело громкое, учитывая размер причиненного государству ущерба.

"Как минимум, на моей практике такого случая еще не было. Изъята действительно значительная доказательная база. Только документов изъят целый микроавтобус. 50 коробок", - указал Подиньш.

По информации передачи TV3 Ziņas, речь идет о предприятии VEXoil bunkering. Задержаны бывшее правление и владельцы предприятия, среди которых и экс-политик Эдвин Инкенс, который сейчас уже на свободе. Обыск был произведен и у него дома.

Vexoil Bunkering уже несколько лет является крупнейшим налоговым должником с долгом около 39 миллионов евро. 31 января прошлого года предприятие было объявлено неплатежеспособным.

Архив агентства LETA свидетельствует, что Инкенс в 1989 году был избран народным депутатом СССР, в свою очередь в 1993 году по списку Latvijas ceļš он был избран в 5-й Сейм. С 1993 по 1994 годы занимал должность министра по особым задачам.