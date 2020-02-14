Зеленский и контакты с Россией

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Журналисты программы "Схемы" утверждают, что Владимир Зеленский и Николай Патрушев были в Омане в одно и то же время. Была ли встреча украинского президента и секретаря российского Совбеза?
- В Москве на Лубянке проходит серия одиночных пикетов. Активисты требуют отменить приговоры по делу "Сети".
- С лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогамы, эвакуировали первых пассажиров. Как выглядит жизнь на роскошном судне?
- Украинка Елена Андрейчева стала лауреатом премии Оскар в номинации лучший документальный короткометражный фильм. Смотрите интервью каналу "Настоящее время".
Видео: ГЛАВНОЕ | 14.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.