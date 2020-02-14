Финляндия планирует привлечь на свой рынок труда тысячи иммигрантов

Правительство Финляндии во главе с премьер-министром Санной Марин хочет вывести тысячи иммигрантов на рынок труда, потому что без них правительство не сможет выполнить свои планы по трудоустройству, пишет Rus.Postimees.
Финляндия хочет найти за границей программистов, сварщиков, операторов машин, инженеров-электриков, поваров, официанток, продавцов, строителей, садовников, работников по обслуживанию недвижимости, сиделок, уборщиков и т.д.
Причина в том, что в Финляндии больше нет квалифицированной рабочей силы, и почти 50 процентов компаний страдают от нехватки рабочей силы. В стареющей Финляндии на вышеупомянутые рабочие места сейчас очень сложно найти местных работников.
Министр труда Туула Хаатайнен не может точно сказать, сколько иностранной рабочей силы нужно Финляндии. В настоящее время иностранцам в Финляндии выдается около 8000-9000 разрешений на работу каждый год. "Точное число неизвестно, но оно, безусловно, будет выше, чем в настоящее время", - сказал Хаатайнен.
В конце прошлого года в Финляндии было 48 000 вакансий, и из них примерно на 30 000 трудно найти работников. По оценке работодателей, наибольшая нехватка работников наблюдается в строительном и торговом секторах.
По словам министра труда, неправильно говорить, что иммигранты делают работу, которую финны не хотят делать. "Это места, где требуется много рабочей силы", - уточнил он.
Хаатайнен сказал, что по мере старения населения сотни тысяч людей будут выходить на пенсию, и на смену им приходит недостаточно людей, потому что рождаемость падает. Без иммигрантов, которые приехали в Финляндию на работу в 2000-х годах, в Финляндии значительно сократился бы уровень занятости.
Хаатайнен предлагает упростить процесс выдачи разрешений на работу иностранным специалистам. Также обсуждается процедура, которая позволит автоматически выдавать разрешения надежным компаниям.
"Когда компании хотят нанять специалистов из третьих стран, процесс идет очень медленно. Теперь мы его ускорим, будем стремиться оформлять документы за месяц. Один из вариантов – аккредитация компаний. То есть надежные, стабильные, большие работодатели, которым можно доверять, у которых нет проблем с соблюдением коллективных трудовых соглашений и так далее - таким компаниям можно было бы автоматически организовать процесс выдачи разрешений", - говорит министр.