"Популяция призраков": ученые открыли новую цивилизацию древних людей

Эта "популяция призраков", похоже, отделилась от современного человека еще до того, как от семейного древа отделились неандертальцы. Этот разрыв произошел примерно 360 миллионов лет назад, считают ученые университета Калифорнии. У этих древних людей были дети с нашими африканскими предками. В свою очередь неандертальцы - наши европейские предки.