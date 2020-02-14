"Популяция призраков": ученые открыли новую цивилизацию древних людей

В США ученые обнаружили таинственную популяцию древних людей, которая проживала в Западной Африке. Исследователи считают, что гены этой популяции по-прежнему встречаются и в наши дни, сообщает CNN.
Эта "популяция призраков", похоже, отделилась от современного человека еще до того, как от семейного древа отделились неандертальцы. Этот разрыв произошел примерно 360 миллионов лет назад, считают ученые университета Калифорнии. У этих древних людей были дети с нашими африканскими предками. В свою очередь неандертальцы - наши европейские предки.
Народы "популяции призраков" в наши дни образуют примерно от 2 до 19% нынешней популяции в Западной Африке.
Профессора университета штата Калифорния признают, что исследовать предков африканцев тяжело, потому что там нет так много ископаемых.
Ученые сравнили наборы 405 западноафриканских генов с неандертальцами и денисованами, чтобы выяснить, существует ли возможность скрещивания с гомининами (племенами человеческих обезьян). Результаты свидетельствуют, что в процесс могли быть вовлечены несколько популяций.