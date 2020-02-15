Лед на дорогах: на многих участках затруднено движение

В частности, движение затруднено на участке видземского шоссе Виреши - Вецлайцене, участке даугавпилсского шоссе Лиелварде - Ницгале, участке яунелгавского шоссе Елгава - Мейтене, участке лиепайского шоссе Калнциемс - Салдус, участке вентспилсского шоссе Куда - Страде, на всем протяжении резекненского шоссе и на резекненском виадуке, а также на участке кокнесского шоссе от поворота на Скривери до Кокнесе.