Сб, 15.02.2020
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Лед на дорогах: на многих участках затруднено движение

Шоссе Рига-Елгава зимой

ФОТО: Jānis Bulis

Утром в субботу из-за обледенения затруднено движение на многих участках главных дорог страны, сообщает Latvijas valets ceļi.

В частности, движение затруднено на участке видземского шоссе Виреши - Вецлайцене, участке даугавпилсского шоссе Лиелварде - Ницгале, участке яунелгавского шоссе Елгава - Мейтене, участке лиепайского шоссе Калнциемс - Салдус, участке вентспилсского шоссе Куда - Страде, на всем протяжении резекненского шоссе и на резекненском виадуке, а также на участке кокнесского шоссе от поворота на Скривери до Кокнесе.

На региональных дорогах затруднено движение в районах Айзкраукле, Балви, Елгавы, Екабпилса, Лудзы, Резекне, Такси, Тукумса, Валки и Валмиерского района.

Для улучшения условий езды на дорогах уже задействованы 85 единиц зимней спецтехники, сообщают Latvijas valsts ceļi.

Автоводителей призывают быть особенно внимательными и выбирать отвечающую погодным условиям скорость движение и безопасную дистанцию. На дорогах может образовываться так называемый “черный лед”.

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