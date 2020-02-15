Дорожный знак в Кенгарагсе вводит в недоумение водителей

"Это автобусная остановка, машинам там стоять нельзя. Раньше я ее не замечал, однако теперь знаю о ней и машину там не ставлю. Сама остановка никак не оборудована. Нужно быть очень внимательным — знаки ставят вне всякой логики", — посетовал программе автоводитель Гунвалдис.

Согласно правилам CSDD, стоянка автомобилей разрешена не ближе, чем за 25 метров до остановки и как минимум в 10 метрах от нее.

Как пояснила одна из местных жительниц, остановка появилась совсем недавно. Она согласна, что обустроена она “не очень удачно”, однако отмечает: это сделано из заботы о пассажирах, ведь на этом участке очень интенсивное дорожное движение.

"К нам обратились с просьбой установить остановку на ул. Прошу, потому что там ходят маршрутки и нет остановки. Поэтому пассажирам приходится проделывать большой путь до другой остановки. Прибыв на место, мы поняли, что остановка действительно нужна. Работы по благоустройству мы начнем, как только возобновится строительный сезон с благоприятными погодными условиями", — пояснила представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.