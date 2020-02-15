Россию лишат первого места на Олимпиаде в Сочи

Спортсмена дисквалифицировали на два года. Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Из-за этой дисквалификации Россия теряет первое место в медальном зачете сочинской Олимпиады, отмечает издание “Коммерсантъ”.

В частности, Устюгов обвиняется в употреблении оксандролона — это анаболический стероид, входящий в список запрещенных веществ.

Результаты биатлониста в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 подлежат аннулированию, спортсмен будет лишен всех медалей, очков и призов. Его дисквалификация будет отсчитываться с 13 февраля 2020 года.