Опрос: все больше латвийцев готовы променять политические свободы на личное благополучие

Все больше жителей Латвии были бы готовы отказаться от политической свободы, если бы это позволило им улучшить свое экономическое положение. Об этом со ссылкой на данные опроса SKDS пишет LETA.
Ранее в декабре исследовательское агентство провело опрос жителей — допустимо ли ограничение политических свобод для улучшения экономического благополучия?
Согласно итогам исследования, с этим утверждением согласен каждый третий латвиец, или 33% жителей. Это на девять процентных пункта выше, чем годом ранее. Впрочем, даже такой показатель остается исторически одним из самых низких, отмечают в агентстве. Наиболее низкий процент был согласен обменять политическую свободу на личное благополучие в 2018 году — 24%.
Напротив, наибольшее число латвийцев считали такой принцип допустимым в 2003 и 2010 года — тогда на вопрос ответили положительно 45%.