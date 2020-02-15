Опрос: все больше латвийцев готовы променять политические свободы на личное благополучие

Согласно итогам исследования, с этим утверждением согласен каждый третий латвиец, или 33% жителей. Это на девять процентных пункта выше, чем годом ранее. Впрочем, даже такой показатель остается исторически одним из самых низких, отмечают в агентстве. Наиболее низкий процент был согласен обменять политическую свободу на личное благополучие в 2018 году — 24%.