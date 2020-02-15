Мартин Дукурс в 11-й раз подряд стал чемпионом Европы

Мартин Дукурс стал чемпионом Европы в 11-й раз подряд и в 9-й раз подряд победил в общем зачёте Кубка мира. Его брат Томас Дукурс финишировал вторым.

Во время второй попытки Мартин Дукурс установил новый рекорд трассы, который теперь составляет 49,94 секунды. Томас Дукурс по сумме двух заездов отстал от брата на 0,81 секунды, а бронзовая медаль досталась немцу Феликсу Кайзингеру (+1,29).

Братья Дукурсы в третий раз в истории одержали двуйную победу (2012, 2014, 2017). Стоит отметить, что в 2016 году братья показали одинаковый результат и оба получили золотые награды.

15 февраля завершился также Кубок мира, который состоял из восьми этапов. Мартин Дукурс одержал победы в двух из них, трижды был вторым, один раз четвёртым и седьмым. Томас Дукурс до сегодняшнего дня не поднимался на пьедестал.