Обязательная проверка электропроводки: за неисполнение — штраф

Каждый владелец жилья должен в обязательном порядке раз в десять лет проводить проверку электрической проводки в доме или квартире. Таковы требования пожарной безопасности, вступившие в силу еще в 2016 году, сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".
Если выяснится, что такой проверки проведено не было, пожарные инспекторы могут наложить на владельца квартиры штраф.
Как говорят пожарные, проводка старая и не справляется с современной мощностью электроприборов – поэтому регулярная проверка жизненно необходима.
Проверку электропроводки нужно проводить независимо от возраста дома. Если это новострой, то по истечении 10 лет, если дом старый, например, советской постройки, то проверка тем более обязательна. Проводка в большинстве домов старая, нагрузка в большинстве квартир возросла, поэтому к проводке должно быть пристальное внимание.
Если с проводкой что-нибудь не в порядке, то в лучшем случае пропадет электричество, в худшем неисправная проводка может привести к пожару. Проверку проводит сертифицированный электрик, который использует специальную аппаратуру и выявляет места, где есть проблемы, предлагая частичную или полную замену проводки.
Проверка проводки в двухкомнатной квартире может обойтись в сумму от 150 до 200 евро.
Полная замена проводки надежнее, чем частичный ремонт, но и стоить это будет в разы дороже, от 600 евро. Между тем, пожарные инспекторы имеют право наложить штраф на владельца жилья, который не провел проверку проводки, если узнают об этом факте. Административный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности для физического лица составляет от 30 до 280 евро, для юридического лица – от 280 до 1400 евро.
Стоит отметить, что потребовать акт о проверке электропроводки в доме или квартире может и страховщик. Но обычно, как рассказали в страховой компании ВТА, перед оформлением страхового полиса жилья такой акт не запрашивается, однако в случае наступления страхового случая перед возмещения ущерба пакт о проверке инсталляции потребовать могут.