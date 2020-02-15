Обязательная проверка электропроводки: за неисполнение — штраф

Если выяснится, что такой проверки проведено не было, пожарные инспекторы могут наложить на владельца квартиры штраф.

Как говорят пожарные, проводка старая и не справляется с современной мощностью электроприборов – поэтому регулярная проверка жизненно необходима.

Проверку электропроводки нужно проводить независимо от возраста дома. Если это новострой, то по истечении 10 лет, если дом старый, например, советской постройки, то проверка тем более обязательна. Проводка в большинстве домов старая, нагрузка в большинстве квартир возросла, поэтому к проводке должно быть пристальное внимание.

Если с проводкой что-нибудь не в порядке, то в лучшем случае пропадет электричество, в худшем неисправная проводка может привести к пожару. Проверку проводит сертифицированный электрик, который использует специальную аппаратуру и выявляет места, где есть проблемы, предлагая частичную или полную замену проводки.

Проверка проводки в двухкомнатной квартире может обойтись в сумму от 150 до 200 евро.

Полная замена проводки надежнее, чем частичный ремонт, но и стоить это будет в разы дороже, от 600 евро. Между тем, пожарные инспекторы имеют право наложить штраф на владельца жилья, который не провел проверку проводки, если узнают об этом факте. Административный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности для физического лица составляет от 30 до 280 евро, для юридического лица – от 280 до 1400 евро.