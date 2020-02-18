Вт, 18.02.2020
Я принимал участие в различных секретных миссиях, благодаря чему очень быстро поднялся по так называемой карьерной лестнице от обычного продавца сигаретами до доверенного лица Тиграна. журналист Роберт Штейнбергс

Четырёхкратный чемпион мира по спидвею Грег Хэнкок завершил карьеру

Грег Хэнкок

ФОТО: AFP / Scanpix

Четырёхкратный чемпион мира по спидвею американец Грег Хэнкок объявил о завершении карьеры, сообщают организаторы Гран-При.

Легендарный гонщик объяснил своё решение тем, что хочет полностью посвятить себя своей семье. Уже точно известно, что в этом сезоне Хэнкок не примет участия в этапах Гран-При.

"За последние 12 месяцев, в течение которых я пропустил целый сезон, у меня было много времени подумать о моей удивительной карьере. Выступления на высшем уровне, четыре титула чемпиона мира, командные и парные чемпионаты мира среди множества лиговых встреч. Это было наиболее тяжелое и успешное время в моей жизни", - сказал Хэнкок.

"Весь прошлый год я посвятил своей и семье и детям - это поменяло моё мировоззрение и открыло передо мной новую перспективу. Я доволен своей карьерой и считаю, что настало время начать новую главу. Насколько бы ни было трудно принять такое решение, но оно правильное", - заявил гонщик.

Хэнкок также отметил, что не планирует полностью уходить из спорта. Правда, в каком качестве он останется в спидвее, пока не сообщается.

49-летний Хэнкок - живая легенда спидвея. Американец является единственным гонщиком, который принял участие в каждом этапе цикла Гран-При с момента его основания (1995). До сентября 2014 года он принимал участие в каждом этапе, а это 177 выступлений.

Свой первый титул чемпиона мира Хэнкок завоевал в 1997 году, а следующий в 2011 году - это самый длинный (14 лет) перерыв в истории. Кроме того, Хэнкок выиграл три своих титула, когда ему уже исполнилось 40 лет, что делает его наиболее пожилым чемпионом.

НАВЕРХ