Четырёхкратный чемпион мира по спидвею Грег Хэнкок завершил карьеру

Легендарный гонщик объяснил своё решение тем, что хочет полностью посвятить себя своей семье. Уже точно известно, что в этом сезоне Хэнкок не примет участия в этапах Гран-При.

"За последние 12 месяцев, в течение которых я пропустил целый сезон, у меня было много времени подумать о моей удивительной карьере. Выступления на высшем уровне, четыре титула чемпиона мира, командные и парные чемпионаты мира среди множества лиговых встреч. Это было наиболее тяжелое и успешное время в моей жизни", - сказал Хэнкок.

"Весь прошлый год я посвятил своей и семье и детям - это поменяло моё мировоззрение и открыло передо мной новую перспективу. Я доволен своей карьерой и считаю, что настало время начать новую главу. Насколько бы ни было трудно принять такое решение, но оно правильное", - заявил гонщик.

Хэнкок также отметил, что не планирует полностью уходить из спорта. Правда, в каком качестве он останется в спидвее, пока не сообщается.

49-летний Хэнкок - живая легенда спидвея. Американец является единственным гонщиком, который принял участие в каждом этапе цикла Гран-При с момента его основания (1995). До сентября 2014 года он принимал участие в каждом этапе, а это 177 выступлений.