Бобслейные экипажи Мелбардиса получили в Сигулде бронзовые и золотые медали Олимпиады в Сочи

Церемонию открыл на латышском и английском языках спортивный журналист Латвийского телевидения Рейнис Ошениекс. Позже на сцену поднялись президент Латвийской федерации бобслея и скелетона Янис Колс и президент Латвийского Олимпийского комитета Алдон Врублевскис, который подчеркнул, что победы были завоеваны латвийскими спортсменами исключительно честным путём.

Прозвучали гимн Международного Олимпийского комитета (МОК) и гимн Латвии. Медали вручали президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Фериани и член исполнительного комитета МОК.

"То, что пришло столько людей, стало большим сюрпризом. От всего сердца хочу поблагодарить болельщиков за любовь к этому виду спорта и к нам", - сказал Мелбардис.

Перераспределение медалей произошло после того, как в 2017 году российский бобслеист Александр Зубков был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.