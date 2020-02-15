Сб, 15.02.2020
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Бобслейные экипажи Мелбардиса получили в Сигулде бронзовые и золотые медали Олимпиады в Сочи

Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилкасте и Янис Стрена

ФОТО: No personīgā arhīva

В субботу, 15 февраля, латвийский бобслеист Оскар Мелбардис вместе с Даумантом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой на торжественной церемонии в Сигулде получили золотые медали Олимпиады в Сочи 2014 года как экипаж-четвёрка, а Мелбардис и Дрейшкенс также бронзовые медали как двойка. 

Церемонию открыл на латышском и английском языках спортивный журналист Латвийского телевидения Рейнис Ошениекс. Позже на сцену поднялись президент Латвийской федерации бобслея и скелетона Янис Колс и президент Латвийского Олимпийского комитета Алдон Врублевскис, который подчеркнул, что победы были завоеваны латвийскими спортсменами исключительно честным путём.

Прозвучали гимн Международного Олимпийского комитета (МОК) и гимн Латвии. Медали вручали президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Фериани и член исполнительного комитета МОК.

"То, что пришло столько людей, стало большим сюрпризом. От всего сердца хочу поблагодарить болельщиков за любовь к этому виду спорта и к нам", - сказал Мелбардис.

Перераспределение медалей произошло после того, как в 2017 году российский бобслеист Александр Зубков был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. 

Первоначально в Сочи четвёрка Мелбардиса заняла второе место, а двойка - пятое, однако дисквалифицирован был и другой российский спортсмен Александр Касьянов, экипаж которого занял четвёртое место среди двоек.

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