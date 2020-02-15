Экипаж Киберманиса победил на этапе Кубка мира в Сигулде

В первом заезде экипаж корейца Юнчжон Вона установил рекорд трассы (49,75), но затем этот рекорд был улучшен ещё дважды. Сначала Киберманис вместе с Микнисом показали результат 49,53 секунды, а затем немецкий экипаж Франческо Фридриха улучшил этот результат на 0,01 секунды.

Второй заезд экипаж Киберманиса провёл с небольшими ошибками, но экипаж Франческо Фридриха допустил ещё больше ошибок и отстал от латвийских бобслеистов на 0,07 секунды.

В результате, победу на восьмом этапе Кубка мира в Сигулде одержал экипаж Киберманиса. Бронза досталась канадскому экипажу Джастина Криппса (+0,33).