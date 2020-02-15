Экипаж Киберманиса победил на этапе Кубка мира в Сигулде

В субботу, 15 февраля, латвийские бобслеисты Оскар Киберманис и Матисс Микнис одержали победу на восьмом этапе Кубка мира в Сигулде. Экипаж-двойка Ральфа Берзиньша и Дависа Спрингиса финишировал шестым.
В первом заезде экипаж корейца Юнчжон Вона установил рекорд трассы (49,75), но затем этот рекорд был улучшен ещё дважды. Сначала Киберманис вместе с Микнисом показали результат 49,53 секунды, а затем немецкий экипаж Франческо Фридриха улучшил этот результат на 0,01 секунды.
Второй заезд экипаж Киберманиса провёл с небольшими ошибками, но экипаж Франческо Фридриха допустил ещё больше ошибок и отстал от латвийских бобслеистов на 0,07 секунды.
В результате, победу на восьмом этапе Кубка мира в Сигулде одержал экипаж Киберманиса. Бронза досталась канадскому экипажу Джастина Криппса (+0,33).
В этом сезоне Киберманис дважды поднимался на пьедестал почёта - во французском городе Ла-Плань он стал вторым, а в Санкт-Морице - третьим.