Сб, 15.02.2020
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Экипаж Киберманиса победил на этапе Кубка мира в Сигулде

Оскар Киберманис и Матисс Микнис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 15 февраля, латвийские бобслеисты Оскар Киберманис и Матисс Микнис одержали победу на восьмом этапе Кубка мира в Сигулде. Экипаж-двойка Ральфа Берзиньша и Дависа Спрингиса финишировал шестым.

В первом заезде экипаж корейца Юнчжон Вона установил рекорд трассы (49,75), но затем этот рекорд был улучшен ещё дважды. Сначала Киберманис вместе с Микнисом показали результат 49,53 секунды, а затем немецкий экипаж Франческо Фридриха улучшил этот результат на 0,01 секунды.

Второй заезд экипаж Киберманиса провёл с небольшими ошибками, но экипаж Франческо Фридриха допустил ещё больше ошибок и отстал от латвийских бобслеистов на 0,07 секунды.

В результате, победу на восьмом этапе Кубка мира в Сигулде одержал экипаж Киберманиса. Бронза досталась канадскому экипажу Джастина Криппса (+0,33).

В этом сезоне Киберманис дважды поднимался на пьедестал почёта - во французском городе Ла-Плань он стал вторым, а в Санкт-Морице - третьим.

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