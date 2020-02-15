Рижское "Динамо" забросило 5 шайб в первом периоде, но этого не хватило

Отметим, что это поражение стало 13 подряд для рижской команды.

Интересно, что в первом периоде рижане сумели забросить в ворота гостей аж 5 шайб. Авторами голов стали Лаурис Дарзиньш, Гинтс Мейя, Марек Дялога, Сергей Гимаев и Картер Эштон. Москвичи на это ответили дублем Даниила Тарасова.

Во втором периоде хозяевам не удалось забросить снова, а москвичи ответили голами Андре Петерссона, Дмитрия Яшкина и Егора Зайцева. В результате, на перерыв команды отправились при ничейном счёте - 5:5.

На 51-й минуте Яшкин впервые в этом матче вывел вперёд гостей, но в оставшееся время рижане бросились отыгрываться, что принесло свои плоды. За 22 секунды до финальной сирены Гинтс Мейя сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В овертайме активнее были хозяева, а гости спокойно играли в обороне и ждали своей возможности, которая наступила на последней минуте матча - Яшкин сделал хет-трик и принёс победу российской команде - 6:7.

Добавим, что в этом сезоне рижане ни разу не забрасывали шесть шайб за один матч.

Рижское "Динамо" после сегодняшнего матча имеет в своём активе 35 очков и занимает последнее, 12-е место в Западной конференции. Московское "Динамо" с 77 очками занимает четвёртую строчку.