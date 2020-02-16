Два китайских гражданских журналиста показывали, что происходит в Ухане. Где они теперь, неизвестно

Он посещал больницы в Ухане, изучал условия в них и общался с пациентами. В видео, опубликованном 30 января, видно, что многие больные лежат в коридоре. В видео есть кадры с женщиной, обхватившей рукой недавно умершего мужчину в инвалидной коляске и пытающейся позвонить кому-нибудь, чтобы его забрали.

Известно, что Чэнь знал, что подвергает себя риску. В феврале он сказал корреспонденту Би-би-си Джону Садворту, что не знает, как долго сможет продолжать свою деятельность.

"Цензура очень строгая, и у других людей аккаунты закрывают, если они делятся моим контентом", - сказал он.

7 февраля в его профиле в "Твиттере", которым сейчас управляет его друг, было размещено видео, в котором мать рассказывает о его исчезновении.

Его друг Сюй Сяодун заявил в видео на YouTube, что Чэня принудительно поместили на карантин.

"Чэнь Цюши не должен стать еще одним Ли Вэньляном [врач, который еще 30 декабря прошлого года рассказал о распространении вируса, его обвинили в дезинформации - Би-би-си]! Китай должен позволить людям высказываться", - написал один из пользователей на Weibo.

"В этом мире нет супергероев, просто обычные люди, которые высказываются", - написал другой.

Что говорят власти?

Китайские власти пока никак не прокомментировали происходящее. Патрик Пун из Amnesty International замечает, что до сих пор неясно, забрала ли мужчин полиция или они помещены в "принудительный карантин".

Тем не менее, добавил он, власти должны хотя бы обеспечить возможность для их семей с ними связаться.

"Китайские власти должны сообщить их семьям [о задержании] и предоставить им доступ к адвокату по своему выбору. В противном случае можно опасаться, что им грозят пытки или другие виды жестокого обращения", - сказал Пун Би-би-си.

Почему они могли исчезнуть?

Известно, что китайские власти жестко реагируют на публичную критику в свой адрес. Также он не хотят создавать впечатление, что ситуация вышла из-под контроля.

Врача Ли Вэньляна, когда в начале эпидемии он поднял тревогу по поводу вируса, предупреждали, что он должен прекратить распространять "ложные комментарии". В конце концов он подхватил вирус и умер.

Его смерть вызвала большую волну гнева в китайском интернете. В ответ на это китайские власти стали цензурировать все критические комментарии о смерти доктора Ли.

Reuters Несмотря на то, что многие умирают от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровевших все же больше

"У авторитарного китайского правительства есть история преследования и задержаний граждан за то, что они говорили правду или критиковали власти во время чрезвычайных ситуаций в обществе, например, во время эпидемии вируса SARS в 2003 году, землетрясения в Вэньчуане в 2008 году, крушения поезда в Вэньчжоу в 2011 году и взрыва в Тяньцзине в 2015 году", - говорит Яцю Ванг из Human Rights Watch в беседе с Би-би-си.

Однако, говорит она, Китаю необходимо "учиться на собственном опыте и понимать, что свобода информации, прозрачность и уважение прав человека способствуют борьбе с болезнями, а не мешают ей".

"Власти сами оказывают себе медвежью услугу, [предположительно] заставляя Фана и Чэня исчезнуть", - добавляет она.

В китайской соцсети Weibo (аналог "Твиттера") теперь можно найти всего несколько комментариев, в которых упоминаются Чэнь и Фан, и кажется, что и до них рано или поздно доберутся китайские цензоры.