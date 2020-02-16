Из области фантастики: Airbus презентовал модель самолета будущего

"Похожий на сокола, с двумя двигателями, расположенными сзади, он хорошо бы смотрелся в "Звездных войнах", — так внешний вид самолета, презентованного на минувшей неделе в Сингапуре, описывает агентство Bloomberg.

Проект Maveric компания Airbus начала в 2017 году, а первые тесты - в июне 2019 года. Представленный публике самолет маленький - 2 метра в длину и 3,2 метра в ширину, с удаленным управлением. Изготовленный в уменьшенном масштабе самолет пройдет реальные испытания в небе.

Представители Airbus проинформировали, что проект Maveric помогает инженерам быстрее понять, как производить самолет радикально новой формы и дизайна, а также работать над технологиями, которые необходимы для того, чтобы такой самолет вообще мог летать.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Помимо сокращения расхода топлива, новый дизайн предусматривает и радикально новые возможности для организации пространства в салоне, в котором, кстати, должно быть тише.

Представители Airbus не назвали сроков, когда появится полномасштабный самолет, способный участвовать в мировом авиасообщении.

Стоит отметить, что Airbus не первое предприятие, которое разрабатывает самолет такого дизайна. Американский Boeing уже в 2007 году совместно с NASA начал работу над проектом X-48B. Было проведено 122 испытания, однако, в 2013 году проект остановили.