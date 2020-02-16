"Воды, дайте воды": У Лолиты случился приступ после концерта

Артистка показала кольцо, которое ей подарил новый возлюбленный. Она сразу подчеркнула, что - это просто "валентинка" и знак внимания. Новому мужчине певица не подарила ничего. Она все еще не может пережить болезненный развод и считает, что мужчинам не стоит делать дорогие подарки.

"Если мужчина самодостаточный, ему хватит и одеколона на праздник", - сказала она прессе.

Лолита категорически отказалась говорить по поводу последних новостей про опасные БАДы, которыми ее якобы кормил экс-супруг.

"Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете", - заявила она.

Внезапно певица закашлялась перед камерами.

"Воды, дайте воды, у меня аллергия на химический дым на сцене", - сказала Милявская.