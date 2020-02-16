Вс, 16.02.2020
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"Воды, дайте воды": У Лолиты случился приступ после концерта

Лолита Милявская

ФОТО: https://www.instagram.com/woman_ru/?hl=en

Украинская исполнительница Лолита Милявская после выступления в Кремле вышла для общения с журналистами, который продемонстрировала подарок от поклонника на День святого Валентина. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Артистка показала кольцо, которое ей подарил новый возлюбленный. Она сразу подчеркнула, что - это просто "валентинка" и знак внимания. Новому мужчине певица не подарила ничего. Она все еще не может пережить болезненный развод и считает, что мужчинам не стоит делать дорогие подарки. 

"Если мужчина самодостаточный, ему хватит и одеколона на праздник", - сказала она прессе.

Лолита категорически отказалась говорить по поводу последних новостей про опасные БАДы, которыми ее якобы кормил экс-супруг.

"Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете", - заявила она. 

Внезапно певица закашлялась перед камерами.

"Воды, дайте воды, у меня аллергия на химический дым на сцене", - сказала Милявская.

Она отпила несколько глотков, но кашель не прекращался. Как пишет "Комсомольская правда", певица чуть не упала и была вынуждена сидеть прямо на ступеньках. Правда, помощники Лолиты успокоили журналистов, сказав, что у них есть лекарство от аллергии и удалились со звездой в гримерку. 

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