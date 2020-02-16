"Воды, дайте воды": У Лолиты случился приступ после концерта

Украинская исполнительница Лолита Милявская после выступления в Кремле вышла для общения с журналистами, который продемонстрировала подарок от поклонника на День святого Валентина. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Артистка показала кольцо, которое ей подарил новый возлюбленный. Она сразу подчеркнула, что - это просто "валентинка" и знак внимания. Новому мужчине певица не подарила ничего. Она все еще не может пережить болезненный развод и считает, что мужчинам не стоит делать дорогие подарки.
"Если мужчина самодостаточный, ему хватит и одеколона на праздник", - сказала она прессе.
Лолита категорически отказалась говорить по поводу последних новостей про опасные БАДы, которыми ее якобы кормил экс-супруг.
"Мы с моим адвокатом сейчас готовим официальное заявление, скоро вы все узнаете", - заявила она.
Внезапно певица закашлялась перед камерами.
"Воды, дайте воды, у меня аллергия на химический дым на сцене", - сказала Милявская.
Она отпила несколько глотков, но кашель не прекращался. Как пишет "Комсомольская правда", певица чуть не упала и была вынуждена сидеть прямо на ступеньках. Правда, помощники Лолиты успокоили журналистов, сказав, что у них есть лекарство от аллергии и удалились со звездой в гримерку.