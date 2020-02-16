Нашлась пропавшая в Риге 14-летняя девочка

Девочка вышла из своего дома в Риге, на улице Русова, 15 февраля в 12 часов дня. Утром воскресенья ее все еще не было дома. Полиция благодарит всех, кто помогал в поиске девочки.

Приметы Анастасии: рост 156 см, стройная. Короткие, окрашенные в красный цвет волосы. Была одета в черные брюки, куртку цвета милитари (коричневый и зеленый), светлые кеды. Так же у нее была сумка красного цвета.

Предполагалось, что Анастасия могла быть в центре Риги вместе с подругой.

Госполиция призывает людей, у которых есть любая информация, о том, где может находиться Анастасия, сообщать по номерам - 67086000 или 110.