В Риге пропала 14-летняя девочка

Девочка вышла из своего дома в Риге, на улице Русова, 15 февраля в 12 часов дня, и до сих пор не вернулась.

Приметы Анастасии: рост 156 см, стройная. Короткие, окрашенные в красный цвет волосы. Была одета в черные брюки, куртку цвета милитари (коричневый и зеленый), светлые кеды. Так же у нее была сумка красного цвета.

Предполагается, что Анастасия может находиться в центре Риги вместе с подругой.

Госполиция призывает людей, у которых есть любая информация, о том, где может находиться Анастасия, сообщать по номерам - 67086000 или 110.