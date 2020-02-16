В Риге пропала 14-летняя девочка

Государственная полиция просит помощи жителей в поиске пропавшей без вести 14-летней Анастасии Ивановой.
Девочка вышла из своего дома в Риге, на улице Русова, 15 февраля в 12 часов дня, и до сих пор не вернулась.
Приметы Анастасии: рост 156 см, стройная. Короткие, окрашенные в красный цвет волосы. Была одета в черные брюки, куртку цвета милитари (коричневый и зеленый), светлые кеды. Так же у нее была сумка красного цвета.
Предполагается, что Анастасия может находиться в центре Риги вместе с подругой.
Госполиция призывает людей, у которых есть любая информация, о том, где может находиться Анастасия, сообщать по номерам - 67086000 или 110.