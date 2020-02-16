Вс, 16.02.2020
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В Риге пропала 14-летняя девочка

Анастасия Иванова

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция просит помощи жителей в поиске пропавшей без вести 14-летней Анастасии Ивановой.

Девочка вышла из своего дома в Риге, на улице Русова, 15 февраля в 12 часов дня, и до сих пор не вернулась. 

Приметы Анастасии: рост 156 см, стройная. Короткие, окрашенные в красный цвет волосы. Была одета в черные брюки, куртку цвета милитари (коричневый и зеленый), светлые кеды. Так же у нее была сумка красного цвета. 

Предполагается, что Анастасия может находиться в центре Риги вместе с подругой. 

Госполиция призывает людей, у которых есть любая информация, о том, где может находиться Анастасия, сообщать по номерам - 67086000 или 110.

Анастасия Иванова

ФОТО: Valsts policija

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