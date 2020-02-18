Заложенные дома и пирамидальная схема: как эстонцы пытаются разбогатеть

В итоге Пийя вложила в предприятие 7000 евро, а некоторые даже закладывают дома.

"Очень многие находятся в регистре нарушений сроков оплаты из-за кредитов, которые они вложили в Lyconet. Я на одном семинаре здесь в Финляндии видела, что люди закладывают банку дома, чтобы получить деньги", - говорит она.

Пийя объясняет, что деньги пытаются достать все равно откуда, главное - вложить их в фирму.

Сейчас женщина восстановила отношения с друзьями и знакомыми, старые счета сведены. Она говорит, что больше люди ее не сторонятся. "Знают, что я теперь обо всем этом думаю", - отмечает она.

Пийя встретила в Lyconet мужа, поэтому не сожалеет о своем участии.

Эстонский филиал является членом Торговой палаты

Эстонский филиал Lyconet - myWorld Estonia OÜ поддерживает совершение покупок с возвратом денег (Cashback). Руководитель фирмы Виллу Лоонде в качестве партнеров называет: Olerex, Home4You, Koduekstra, BabyBack и т. д.

"При использовании приложения Cashback, карты лояльности или совершении покупок на сайтах Cashback World у покупателя не взимается ежемесячная или ежегодная плата. Использование Cashback World полностью бесплатно и может быть прекращено в любое время. В Эстонии более 1200 торговых точек, где можно использовать товары платформы Cashback", - говорится на сайте.

Эстонская ассоциация прямых продаж (EDSA) сотрудничает с Департаментом защиты прав потребителей и объединяет сетевых маркетологов Эстонии, например, Amway, Herbalife и Zinzino. Но Lyconet в этом списке нет.

По словам Лоонде, myWorld Estonia OÜ не является предприятием прямых продаж, поэтому и не входит в эту ассоциацию. "Но myWorld Estonia OÜ является членом Торгово-промышленной палаты", - добавил он.

Лоонде не знает ничего про решение норвежского суда. "Мы считаем, что офис myWorld Norway хорошо справляется со своей работой и стремится к правильному решению ситуации".

Защита прав потребителей за все годы не получила ни одного вопроса насчет Lyoness и Lyconet, заверяет представитель департамента Анне-Май Хелемяэ. "Несколько лет назад подробно изучили условия присоединения к бонусной карте Lyoness (Lyoness Cashback Card). Тогда установили, что у нее нет признаков применения запрещенных торговых приемов", - сказала Хелемяэ.

Что касается точки зрения Норвегии и Италии, возможно, что деятельность фирмы и условия присоединения различаются в зависимости от страны, предположила она.