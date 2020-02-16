Двойка Киберманиса/Микниса выиграла чемпионат Европы по бобслею в Сигулде

Также Киберманис/Микнис одержали победу на этапе Кубка мира и в общем зачёте теперь занимают второе место.

Уже в первом заезде Киберманис показал великолепный результат, отстсав от собственного рекорда трассы на 0,03 секунды. После первого заезда ближайший преследователь Киберманиса отставал на 0,13 секунды. Мелбардис и Дамбис после первого заезда расположились на шестом месте.

Во время второго заезда экипаж Киберманис показал ещё лучший результат, опередив экипаж швейцарца Симона Фридли на 0,36 секунд по сумме двух заездов. Третье место на чемпионате Европы в Сигулде завоевал экипаж немца Кристофа Хафера.

Мельбардис, который сегодня отмечает свой 32-й день рождения, отстал от Киберманиса на 0,57 секунд и занял итоговое четвёртое место. В общем зачёте Кубка мира экипаж Мелбардис/Дамбис занимает пятое место.

IBSF European Championships in #Sigulda

2-man #Bobsleigh

👉 final results 👈

🥇 Ķibermanis/Miknis 🇱🇻

🥈 Friedli/Jones 🇨🇭 +0.36‼️

🥉 Hafer/Hammers 🇩🇪 +0.52



4 Melbārdis/Dambis 🇱🇻 +0.57

5 Heinrich/Hauterville 🇫🇷 +0.64

6 Maier/Sammer 🇦🇹 +0.69



Full results: https://t.co/9T9FJNHTzP — IBSF (@IBSFsliding) February 16, 2020

Для Киберманиса это первый чемпионский титул в карьере. В прошлом году он завоевал серебро в соревнованиях экипажей-четверок, а три года назад был бронзовым призёром в конкуренции двоек. В прошлом году пилот занял второе место на соревнованиях четвёрок.