Овечкин, каким вы его не знали: истории его партнеров о водке, скорости и медузах

Брайан Потье, экс-защитник "Вашингтона"

Потье рассказал, что однажды зимой они вместе с Овечкиным прилетели в Форт-Лодердейл (штат Флорида). Овечкина он, как многие другие называет просто "Ови". Потье вспоминает, как Ови и Александр Семин предложили пойти искупаться.

"Они быстро переоделись и побежали на пляж, где сразу же прыгнули в воду. Ребята вели себя безрассудно, потому что было довольно холодно. Затем они внезапно вылетели из воды. Оказывается, их ужалили медузы.

Это был то ли 2006, то ли 2007 год, то есть второй или третий сезон Ови в НХЛ. Их покусали маленькие медузы, которых было много. На теле у Ови и Алекса были отметины из-за укусов. Это было довольно забавно", - цитирует Потье Sport24.

Никлас Бэкстрем, нападающий "Вашингтона"

Бэкстрем рассказал о том, как Овечкин водит машину и боится полиции. По его словам, с Ови бесполезно пытаться разговаривать в авто, потому что у него всегда на полную включена музыка.

"Техно и все остальное. И это было чертовски громко. Не было ни единого шанса поговорить. Если он хотел что-то спросить, то приглушал звук, задавал вопрос, а потом опять врубал на полную.

Когда он был моложе, то любил ездить немного быстрее, чем следовало бы. Он всегда сначала на полную нажимал педаль газа, а потом тормоза", - приводит слова Бэкстрема Sport24. "О, черт, мне так страшно, если придут копы", - так, по словам Бэкстрема, обычно говорил Овечкин после таких поездок. "Это было тогда, когда у него впервые появился Мерседес", - рассказал он.

Грег Смит, бывший тренер "Вашингтона" по ОФП

Смит рассказал, как однажды, в начале своего первого сезона, Овечкин поверг его в шок.

Сидя на скамейке запасных, Овечкин попросил... водку.

"Он повернулся и спрашивает: "у тебя есть wodka?". Смит спросил, зачем она ему, на что Овечкин ответил: "ну знаешь, водка" и показал, как пьет человек. "Я такой: "Ох, водка, у меня ее нет, идет середина матча". И думаю, что не так с этим парнем? Затем он показывает на своей руке небольшой порез. "Ты знаешь, что такое водка? Она убивает микробы". Я сразу: "Нет-нет, для этого есть перекись. Не пей ее!".