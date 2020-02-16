Латвийские саночники выиграли серебряные медали чемпионата мира в командной эстафете

На счету Латвии уже три серебряные и три бронзовые медали мирового первенства. В предыдущий раз серебряную медаль латвийская команда завоевала в 2016 году.

Выиграли эстафету саночники Германии, которые установили новый рекорд трассы - 44,213 секунды. Латвия уступила победителям 0,321 секунды и на 0,023 секунды опередила команду США, которая заняла третье место.

Отметим, что команда России, за которую выступали Екатерина Катникова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты.

Всего в эстафете принимали участие 11 сборных.