Латвийские саночники выиграли серебряные медали чемпионата мира в командной эстафете
Латвийские саночники Кендия Апарйоде, Кристер Апарйодс, Юрис и Андрис Шицсы в воскресенье в Сочи завоевали серебряные медали чемпионата мира в командной эстафете.
На счету Латвии уже три серебряные и три бронзовые медали мирового первенства. В предыдущий раз серебряную медаль латвийская команда завоевала в 2016 году.
Выиграли эстафету саночники Германии, которые установили новый рекорд трассы - 44,213 секунды. Латвия уступила победителям 0,321 секунды и на 0,023 секунды опередила команду США, которая заняла третье место.
Отметим, что команда России, за которую выступали Екатерина Катникова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, была дисквалифицирована за неправильную передачу эстафеты.
Всего в эстафете принимали участие 11 сборных.
После чемпионата мира спортсмены продолжат выступления во второй половине февраля на восьмом этапе Кубка мира в Альтенберге. Заключительный, девятый, этап Кубка мира пройдёт в Кенигзее.