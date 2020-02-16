Таможенники требуют пенсию по выслуге лет и грозят забастовкой: это может парализовать сообщение

По мнению сотрудников таможни, это несправедливо, что пограничники, которые выполняют похожую работу, уходят на пенсию раньше. Попытки что-то изменить были, однако, изменения так и не ввели - все никак не наступал подходящий момент. Сейчас представители партий в ходе неформальных разговоров отмечают, что работникам таможни пенсий по выслуге лет не видать.

Программе Nekā personīga стало известно, что в декабре прошлого года таможенники были готовы провести забастовку, которая заблокировала бы работу на всей границе. Однако, после переговоров с начальством, эту идею отбросили. Сотрудники таможни ждут, чем закончатся обещания руководства и политиков о поиске денег на пенсии по выслуге лет. Если в ближайшее время этого не произойдет, профсоюз таможенников готов провести забастовку.

На данный момент выйти на пенсию в Латвии можно в 63 года и 9 месяцев. В последние годы пенсионный возраст постепенно повышается, и к 2025 году достигнет порога в 65 лет.

Однако, есть 15 профессий, представители которых могут уйти на пенсию раньше - в 50 или 55 лет. Это сотрудники системы внутренних дел, дипломаты, прокуроры, судьи, художники, сотрудники "скорой", KNAB, военные. В общей сложности, 10 544 человека. Кроме того, есть сотрудники спецслужб, данные о которых засекречены.

"Не нужно даже смотреть, какое название профессии или должности. Нужно смотреть на обязанности, которые этим должностным лицам дает государство. Сейчас любой, кто пересекает границу, может убедиться, что и пограничники, и таможенники находятся на одной стороне, и работают в одинаковых условиях", - говорит глава правления Независимого профсоюза таможенников Эдгар Мазурс.

С ним согласен и руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс: это несправедливо - лишать таможенников пенсии по выслуге лет.

В просьбе таможенников нет ничего нового - они просят пенсию по выслуге лет уже с 2004 года - когда Служба госдоходов начала подготавливать соответствующий закон. Но, в 2007 году правительство остановило рассмотрение вопроса, так как посчитало, что нужно разработать общую концепцию пенсий по выслуге лет. В 2013 году концепция была подана в Кабинет министров. Три года спустя правительство решило, что она не нужна. В 2017 году СГД подготовила законопроект, который предусматривал пенсии по выслуге лет для таможенников. Но Минфин снова сказал, что надо разработать общую концепцию пенсии по выслуге лет.

После всего этого 941 работник таможни подписался под петицией, с просьбой наконец решить вопрос.

Сейчас они составляют списки, на каких пограничных пунктах остановить работу. Планировалось на несколько часов парализовать не только движение поездов, но и работу аэропорта "Рига". Однако, идея провалилась - СГД в суде оспорило заявку на забастовку. Минфин пытается таможенников успокоить, обещая, что государство будет делать взносы на третий пенсионный уровень. Однако, этот план уже несколько лет остается в столах министерства.

"Забастовка это нормальный инструмент социального диалога, когда сторона от чего-то страдает - одна сторона не получит зарплату за эти дни, а другая - услугу. И тогда будет оцениваться, что же нужно и важнее - согласиться с просьбами этих людей. И наши действия это не предательство родины или того, что мы "не получились" как государство. Наоборот", - говорит Эдгар Мазурс, глава "Независимого профсоюза таможенников".