Компенсация Кюзису составила несколько десятков тысяч евро

Пособие по увольнению - это четыре месячные зарплаты. Еще он не использовал 253 дня отпуска - за это, по его же словам, он получил "несколько десятков тысяч евро".

Также программе стало известно, что министр внутренних дел Сандис Гиргенс хочет проверять кандидатов на пост начальника Госполиции на детекторе лжи. Министр желал бы знать, например, есть ли у претендента на этот пост счет в оффшорах, или заинтересованные в каких-то закупках родственники.

Кюзис считает, что это нарушает права человека. Ранее звучало, что пост главы Госполиции могут занять заместители Кюзиса - Юрис Шулте, Андрей Гришин и Нормунд Крапсис. На вопрос, что они думают о детекторе лжи, Шулте и Гришин ответили, что это никак не скажется на их выборе - принимать участие в борьбе за пост шефа, или нет. Крапсис же сказал, что это говорит о недоверии министра высокопоставленным лицам в Госполиции.