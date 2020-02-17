Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года

Василиса Володина - один из лучших российских экспертов в области астрологии. Ее прогнозы помогают людям не упускать свою удачу и добиваться лучших результатов во всех сферах жизни.
На этой неделе звезды и планеты будут неоднозначно влиять на нашу энергетику. Труднее всего придется людям, которые не умеют планировать свое время, расставлять приоритеты. Но даже им не стоит бояться наступления однозначно черной полосы в жизни: все трудности будут временны и преодолимы, уверяет астролог.
Овен
Энергетика ночных светил для Овнов, по прогнозу Василисы Володиной, станет крайне благоприятной в период с 17 по 23 февраля. Все, что нужно сделать этим людям - запрограммировать себя на успех и настроиться на позитивную волну.
Гармония между звездами и планетами продлится до самого воскресенья.
Это значит, что представителям данного знака удастся как продуктивно поработать, так и хорошо отдохнуть.
Сделать это можно и в одиночестве в домашней атмосфере, и в окружении друзей в каком-нибудь незнакомом для себя месте. Главное - определиться заранее с планами на выходные, чтобы не тратить зря драгоценное время.
Телец
На этой неделе у представителей многих знаков Зодиака проявятся пороки и слабости. Особенно это касается Тельцов, которые смогут ощутить это на себе уже в понедельник. Полностью избавиться от собственных пороков достаточно сложно, но
их всегда можно постараться обуздать. Именно этим астролог и советует заняться Тельцам в ближайшие семь дней.
Не нужно показывать свою бескомпромиссность и желание добиваться материальных благ любой ценой - лучше сфокусироваться на сфере любви, в которой у представителей данного знака зодиакального круга будет гораздо больше шансов на успех. Можно познакомиться с приятным человеком и даже начать с ним серьезные отношения. В такие периоды все может происходить очень быстро, отмечает Василиса Володина.
Близнецы
У Близнецов наступает период, когда не стоит сидеть на месте. Нужно действовать, пока звезды на их стороне. Самое важное - рождение успеха внутри себя. Внутренний настрой будет играть огромную роль в будние дни, потому что на выходных звезды и планеты войдут в диссонанс.
Чтобы как следует отдохнуть, астролог советует абстрагироваться от домашних дел и забот и сосредоточиться на себе.
В пятницу после работы можно отдохнуть в окружении близких и друзей либо потратить остаток сил на то, что изначально планировалось сделать в субботу. В выходные желание заниматься делами по дому может пропасть полностью.
Рак
У каждого из нас есть светлые и темные стороны души. Зная негативные стороны своего характера, можно наметить правильный путь к их исправлению. Многие слышали о том, что взрослого человека уже не исправить, но это лишь миф. Если приложить усилия, можно стать лучше в любом возрасте.
В финансовой сфере жизни звезды пытаются обратить внимание Раков на мелочи и призвать их быть внимательнее.
В любовной сфере они попытаются испытать этих людей на прочность, так что нужно готовиться к разногласиям со своей половинкой. В непростых ситуациях лучше искать способы решить проблему, а не усугубить ее. Не стоит повышать голос или выдвигать требования, ставить ультиматумы, советует астролог.
Лев
У Львов наступает очень благоприятный период для поиска своей половинки или укрепления уже существующей связи. Все, что им нужно - это обрести уверенность в себе и оптимизм. Стать привлекательнее поможет выбор правильной расцветкив одежде: Львам понадобится чуть больше белых или красных оттенков. Также усилить энергетику помогут золотые украшения.
Харизма и обаяние помогут Львам даже в финансовой сфере жизни.
Партнеры по бизнесу и коллеги чаще будут идти навстречу, особенно если они являются представителями противоположного пола.
Ближе к 20-21 февраля возможны неприятности из-за халатности и невнимательности. Также не стоит быть импульсивными в отношении людей, с которыми приходится работать, советует Василиса Володина.
Дева
Девы славятся своей адекватностью, дальновидностью и усидчивостью. Именно эти три качества станут самыми важными уже с понедельника. Представители этого знака Зодиака смогут достичь новых высот в работе, бизнесе, творчестве. Это будет очень продуктивное время, которое поможет им выйти за рамки и стать более успешными. То же самое касается и любви.
В амурной сфере, по словам астролога, Девам поможет их рассудительность, а также желание строить счастье сразу для двоих.
Эти люди редко думают только о себе. Но в бочке меда без ложки дегтя не обойдется: в конце недели может внезапно наступить черная полоса. Это звезды и планеты дадут о себе знать своим негативным энергетическим зарядом. Не стоит ничего менять - нужно просто переждать бурю.
Весы
Весам в первые дни недели желательно сделать уборку, чтобы очистить дом от негатива. Это поможет лучше и качественнее отдыхать после трудных рабочих дней. Чем меньше в жизни отрицательных эмоций - тем меньше болезней, неурядиц, ссор.
В хорошем расположении духа Весов могут посетить новые интересные идеи, желание работать и менять вокруг себя обстановку.
Звезды и планеты советуют не ставить себя в жесткие рамки и не ограничивать свою свободу. Жизнелюбие Весов должно перевесить негативные эмоции от возможных неудач на работе и в любви. Это будет очень яркая и позитивная неделя, даже если что-то пойдет не так, как планировалось ранее, уверяет Василиса Володина. Главное - продумать планы заранее, чтобы не рисковать лишний раз.
Скорпион
Скорпионам астролог советуют доводить все начатые дела до конца. Ничего важного не стоит откладывать на потом, поскольку в конце недели настроение ночных светил ухудшится. Это отразится на работе и делах, потому что у Скорпионов уменьшится запас сил и вдохновения. Нужно будет окружить себя интересными людьми и найти новый источник мотивации и энтузиазма.
Это также сыграет роль в амурной сфере.
Смелость и открытость - не самые сильные качества Скорпионов, но на этой неделе им придется переступить через свои страхи,
чтобы вернуть удачу и сохранить баланс в отношениях со своей половинкой или привлечь новую любовь - встретить человека и набраться смелости заговорить с ним, чтобы познакомиться.
Стрелец
Энергетика звезд и планет на этой неделе будет очень благоприятной для Стрельцов. Наблюдательность и уверенность в своих силах - две важнейшие составляющие успеха для этих людей, отмечает астролог. В домашних делах они тоже пригодятся, потому что времени на уборку и наведение порядка будет крайне мало.
Не стоит ставить себя в жесткие рамки в любовной сфере. Пришла пора избавиться от комплексов и мыслей о своей заурядности.
Исправить это помогут покупки, приобретение новой одежды, смена стиля. Произвести впечатление на окружающих Стрельцам помогут жизнелюбие и неприкрытый оптимизм. Не лишним будет и тщательное планирование - сейчас не время рисковать.
Козерог
Козерогам рекомендуется сделать уборку в первые дни недели, чтобы работать и отдыхать в приятной обстановке. Энергетика человека постоянно меняется - она зависит от целого ряда факторов, но внешний порядок играет одну из ведущих ролей в обеспечении созидательными волнами.
Мелочи, которые могут выбить из колеи, не будут на это способны, если следовать планам и не отгораживаться от позитивных мыслей.
Кроме того, астролог советует Козерогам не упускать из вида важные детали. Учитывая природную внимательность этих людей, у них это должно получиться без особого труда. На выходных представителей данного знака Зодиака могут ожидать приятные внеплановые изменения в любой из сфер. Можно ожидать хороших новостей, которые спровоцируют рост позитива, надежды и оптимизма.
Водолей
Звезды в период с 17 по 23 февраля могут вызвать у Водолеев чрезмерную осторожность. Иногда нужно чуть смелее двигаться вперед, не боясь испачкать руки и совершить какую-то ошибку, и сейчас наступает именно такое время. Осторожность - это хорошо, но на этой неделе важно во всем соблюдать меру. Чрезмерные риски не приведут ни к чему хорошему.
Но если интуиция будет подсказывать, что пришло время брать быка за рога, то лучше действовать быстро и дерзко, советует астролог.
Праздное общение Водолеям лучше временно ограничить, ровно как и романтику, свидания. На этой неделе стоит сосредоточиться на работе и бизнесе или на учебе, ведь планеты усилят память и восприимчивость к новой информации. Также не будет лишней повышенная физическая активность.
Рыбы
Рыбам стоит проявить равнодушие к проблемам, которые навязываются окружающими. Стоит сосредоточить свое внимание только на том, что важно для них самих. Это время, когда можно побыть эгоистами без вреда для своей репутации, но лучше все равно знать меру. Коллеги и начальство могут усомниться в честности и открытости Рыб, если те будут слишком много думать о себе.
В отношениях такое поведение может спровоцировать рост ревности у второй половинки. Сами Рыбы тоже могут начать испытывать это чувство, но уже без какой-либо видимой причины. Эффективные заговоры помогут избавиться от него и помочь сосредоточиться на том, что действительно важно и имеет смысл.