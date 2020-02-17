Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года

На этой неделе звезды и планеты будут неоднозначно влиять на нашу энергетику. Труднее всего придется людям, которые не умеют планировать свое время, расставлять приоритеты. Но даже им не стоит бояться наступления однозначно черной полосы в жизни: все трудности будут временны и преодолимы, уверяет астролог.

Овен

Энергетика ночных светил для Овнов, по прогнозу Василисы Володиной, станет крайне благоприятной в период с 17 по 23 февраля. Все, что нужно сделать этим людям - запрограммировать себя на успех и настроиться на позитивную волну.

Гармония между звездами и планетами продлится до самого воскресенья.

Это значит, что представителям данного знака удастся как продуктивно поработать, так и хорошо отдохнуть.

Сделать это можно и в одиночестве в домашней атмосфере, и в окружении друзей в каком-нибудь незнакомом для себя месте. Главное - определиться заранее с планами на выходные, чтобы не тратить зря драгоценное время.

Телец

На этой неделе у представителей многих знаков Зодиака проявятся пороки и слабости. Особенно это касается Тельцов, которые смогут ощутить это на себе уже в понедельник. Полностью избавиться от собственных пороков достаточно сложно, но

их всегда можно постараться обуздать. Именно этим астролог и советует заняться Тельцам в ближайшие семь дней.

Не нужно показывать свою бескомпромиссность и желание добиваться материальных благ любой ценой - лучше сфокусироваться на сфере любви, в которой у представителей данного знака зодиакального круга будет гораздо больше шансов на успех. Можно познакомиться с приятным человеком и даже начать с ним серьезные отношения. В такие периоды все может происходить очень быстро, отмечает Василиса Володина.

Близнецы

У Близнецов наступает период, когда не стоит сидеть на месте. Нужно действовать, пока звезды на их стороне. Самое важное - рождение успеха внутри себя. Внутренний настрой будет играть огромную роль в будние дни, потому что на выходных звезды и планеты войдут в диссонанс.

Чтобы как следует отдохнуть, астролог советует абстрагироваться от домашних дел и забот и сосредоточиться на себе.

В пятницу после работы можно отдохнуть в окружении близких и друзей либо потратить остаток сил на то, что изначально планировалось сделать в субботу. В выходные желание заниматься делами по дому может пропасть полностью.

Рак

У каждого из нас есть светлые и темные стороны души. Зная негативные стороны своего характера, можно наметить правильный путь к их исправлению. Многие слышали о том, что взрослого человека уже не исправить, но это лишь миф. Если приложить усилия, можно стать лучше в любом возрасте.

В финансовой сфере жизни звезды пытаются обратить внимание Раков на мелочи и призвать их быть внимательнее.