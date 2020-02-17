Эстонские крестьяне: без украинских рабочих у нашего села нет будущего

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
Видео: Украинские рабочие в Балтии. Принимать/отказать
В мае 2017-го Евросоюз отменил визовый режим с Украиной. Официальный Киев назвал это событие "историческим". И самые предприимчивые украинцы тут же воспользовались этой историей и отправились в Европу на заработки. В странах Балтии счет рабочих из Украины идет уже на десятки тысяч. Бизнесмены – рады, а вот местные политики – против. Эстония, к примеру, уже перестала выдавать украинцам долгосрочные визы. На лицо – культурный конфликт.
Среди прибывших в Эстонию - музыкант Петр Зотович, отец пятерых детей. Он переехал из Одессы чуть более года назад. Двое старших детей остались в Одессе, там они получают высшее образование. В Эстонию Петр забрал троих младших и супругу. Дочка Злата, играющая на саксофоне, уже выступает с папой на регулярной основе.
"Благосостояние творческого человека зависит от благосостояния большинства жителей. Свадьбы, корпоративы, банкеты и все те мероприятия, которые позволяют выжить, их становилось все меньше и все дешевле, потому что у людей все меньше и меньше доходов в Украине было. Не от хорошей же жизни все начали выезжать за границу. И даже я был вынужден оставить теплое место директора дома культуры с зарплатой около ста евро", - рассказывает Петр.
Эстония для Петра — не случайный выбор. Впервые он оказался здесь в начале 80-х, приезжал в гости к брату и в последствии бывал неоднократно. Переезд Петр наметил три года назад.
Журналист программы сообщает, что за последние несколько лет в Эстонию неожиданно для всех приехали десятки тысяч трудовых мигрантов из Украины. Для маленькой страны это огромные цифры. Последняя сопоставимая по масштабу волна трудовой миграции была в конце 70-х годов прошлого века, когда в Таллинне возводились объекты, связанные с проведением Олимпийской регаты.
Накануне Рождества эстонские фермеры собрались на холме Тоомпеа перед зданием эстонского парламента, чтобы, как они сами выразились, выпустить пар. В их руках — 101 перевязанная красной лентой коробка — подарок каждому эстонскому депутату. В коробках — игрушечные тракторы. Это намек на то, что политики нарушили свои обещания компенсировать аграриям сельхоз дотации — в Эстонии они на треть ниже среднего уровня по ЕС. Но это только лишь часть проблем эстонского сельского хозяйства. Фермеры в один голос говорят: работников среди местных не найти, без украинцев у эстонского села нет будущего.
Количество трудовых мигрантов, прибывших в Эстонию за последние годы, бьет все рекорды. При том, что государство дает специальную квоту на иностранных специалистов. Но этой квоты, говорят эстонские предприниматели, теперь катастрофически не хватает. Дефицит кадров ощущается во всех областях. Сегодня приезжают работать в Эстонию, по контракту и без него, из всех стран бывшего СССР и не только, однако львиная доля – это все-таки граждане Украины. В интервью тележурналу многие украинцы рассказали, как им живется в Эстонии. Больше смотрите в видео. Также в программе освещен вопрос рабочей силы в Латвии, отмечается, что у 70% работодателей нехватка работников.