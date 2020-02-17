Эстонские крестьяне: без украинских рабочих у нашего села нет будущего

Видео: Украинские рабочие в Балтии. Принимать/отказать

В мае 2017-го Евросоюз отменил визовый режим с Украиной. Официальный Киев назвал это событие "историческим". И самые предприимчивые украинцы тут же воспользовались этой историей и отправились в Европу на заработки. В странах Балтии счет рабочих из Украины идет уже на десятки тысяч. Бизнесмены – рады, а вот местные политики – против. Эстония, к примеру, уже перестала выдавать украинцам долгосрочные визы. На лицо – культурный конфликт.

Среди прибывших в Эстонию - музыкант Петр Зотович, отец пятерых детей. Он переехал из Одессы чуть более года назад. Двое старших детей остались в Одессе, там они получают высшее образование. В Эстонию Петр забрал троих младших и супругу. Дочка Злата, играющая на саксофоне, уже выступает с папой на регулярной основе.

"Благосостояние творческого человека зависит от благосостояния большинства жителей. Свадьбы, корпоративы, банкеты и все те мероприятия, которые позволяют выжить, их становилось все меньше и все дешевле, потому что у людей все меньше и меньше доходов в Украине было. Не от хорошей же жизни все начали выезжать за границу. И даже я был вынужден оставить теплое место директора дома культуры с зарплатой около ста евро", - рассказывает Петр.

Эстония для Петра — не случайный выбор. Впервые он оказался здесь в начале 80-х, приезжал в гости к брату и в последствии бывал неоднократно. Переезд Петр наметил три года назад.

Журналист программы сообщает, что за последние несколько лет в Эстонию неожиданно для всех приехали десятки тысяч трудовых мигрантов из Украины. Для маленькой страны это огромные цифры. Последняя сопоставимая по масштабу волна трудовой миграции была в конце 70-х годов прошлого века, когда в Таллинне возводились объекты, связанные с проведением Олимпийской регаты.

Накануне Рождества эстонские фермеры собрались на холме Тоомпеа перед зданием эстонского парламента, чтобы, как они сами выразились, выпустить пар. В их руках — 101 перевязанная красной лентой коробка — подарок каждому эстонскому депутату. В коробках — игрушечные тракторы. Это намек на то, что политики нарушили свои обещания компенсировать аграриям сельхоз дотации — в Эстонии они на треть ниже среднего уровня по ЕС. Но это только лишь часть проблем эстонского сельского хозяйства. Фермеры в один голос говорят: работников среди местных не найти, без украинцев у эстонского села нет будущего.